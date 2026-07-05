ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 5 iulie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1,

concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de asistent social, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale și Autoritate tutelară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile specifice, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent social grad profesional debutant, sunt următoarele:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială cu specializarea asistență socială;

– Aviz de exercitare a profesiei de asistent social, eliberat de Colegiul National al Asistenților Sociali din Romania, treapta de competență – debutant;

– Vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt:

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 27.07.2026, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Data, ora şi locul desfăşurării probei interviu: 30.07.2026, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 03.07.2026 – 16.07.2026, ora 16,00.

Dosarele de concurs se verifică la Compartimentul Resurse umane, Control intern și se depun pentru înregistrare la registratura instituției sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, conform calendarului de concurs.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud, pe site-ul www.aiud.ro. și se publică pe portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Morar Angela, consilier în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

*Primăria Comunei Sohodol organizează în data de 30 iulie 2026 concurs în vederea ocupării a unui post vacant de consilier școlar în afara organigramei în echipa comunitară integrată în cadrul proiectului „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate” Cod PIDS/586/PO4/339395, la nivelul UAT Sohodol, județul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

*Experiență specifică în activitatea cu copii/tineri≥ 1an

*Constituie avantaj activitatea în proiectul pilot ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod MySMIS 122607;

*Constituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică;

*Studii de specialitate:studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializarea în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, asistență socială, precum și alte specializări, conform centralizatorului aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării pentru ocuparea posturilor/catedrelor de profesor consilier școlar,în vigoare în anul școlar al angajării

*Disponibilitate pentru deplasări

*Cunoştinţe de operare/programare pe calculator(necesitate şi nivel):Office, Excel, Word, Power Point-utilizator independent

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

competențede comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

moralitate,corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile

interumane;

perseverenţă,consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în

situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

analizaproblemelor specifice mediului şcolar;

atențiela detalii;

atitudinepozitivă, motivatoare;

competențede integrare TIC în educație

Limbi străine solicitate: nu este cazul

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Datapostării/publicăriianunțului 3 iulie 2026

2. Data limită de depunere a dosarelor 3 – 16 iulie 2026 Ora 16.00

3. Selecția dosarelor 20 iulie 2026

4. Afișarea selecției dosarelor 21 iulie 2026

5. Termen limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 22 iulie 2026

6. Afișarea rezultatelor la contestații 22 iulie 2026

7. Proba scrisă 30 iulie 2026 Ora 10.00

8. Afișarea rezultatelor la proba scrisă 30 iulie 2026

9. Termen limită contestații la proba scrisă 31 iulie 2026

10. Afișarearea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la proba scrisă 3 august 2026

11. Interviul 4 august 2026

12. Afișarea rezultatelor la proba de interviu 4 august 2026

13. Termen limită contestații la proba de interviu 5 august 2026

14. Afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la proba de interviu 6 august 2026

15. Afișarea rezultatelor finale ale concursului 7 august 2026

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, se găsesc, pe site-ul instituției wwwprimariasohodol.ro și/sau la sediul instituției primăriei comunei Sohodol, județul Alba, datele de contact ale instituției:email [email protected], telefon 0358401598.

*Spitalul Orășenesc Cugir, cu sediul în Cugir, strada N. Bălcescu, nr. 5, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

Nivelulpostului*: execuţie

Denumireapostului: Inginer aparatura medicala debutant post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Serviciul Administrativ, muncitori si deservire.

Gradul/Treaptaprofesional/profesională: debutant

Scopulprincipal al postului: gestionare, monitorizare, verificare aparatura medicala.

Numărulde posturi: 1

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.16.07.2026, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Studiide specialitate**: Studii superioare

Perfecționări(specializări): Diploma de licenta specializarea inginer

Cunoștințede operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat

Limbistrăine(necesitate și nivel) cunoscute: nu

Abilități,calități și aptitudini necesare: Meticulos, organizat, rezistenta la suprasolicitare psihica .

Cerințespecifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

Competențamanagerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): apt din punct de vedere medical.

Vechime: nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):16.07.2026, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: :17.07.2026, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– data pana la care se pot depune contestatii la selectia dosarelor: 20.07.2026,

-data pana la care se raspunde la contestatii privind selectia dosarelor: 21.07.2026,

– proba scrisă în data de 22.07.2026, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 23.07.2026, ora 14,00

– data pana la care se pot depune contestatii privind rezultatul probei scrise-24.07.2026

– data pana la care se raspunde la contestatiile privind rezultatul probei scrise – 27.07.2026.

– proba practică în data de 28.07.2026, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 28.07.2026 ora 14,00

– data pana la care se pot depune contestatii privind rezultatul probei practice-29.07.2026

– data pana la care se raspunde la contestatiile privind rezultatul probei scrise – 30.07.2026.

– proba interviu în data de 31.07.2026 , ora 12.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 31.07.2026 ora 14,00

– data pana la care se pot depune contestatii privind rezultatul probei de interviu- 03.08.2026

– data pana la care se raspunde la contestatiile privind rezultatul probei de interviu – 04.08.2026.

– afişarea rezultatelor finale: 05.08.2026

*Liceul Tehnologic Sebeș – Structura Grădinița Copiilor Voioși, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Viilor nr. 2, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată.

Informații generale

Nivelul posturilor: execuție

Posturi scoase la concurs:

Secretar

Administrator patrimoniu

Contabil

Număr posturi: 1 post pentru fiecare funcție

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi

Vechime minimă în muncă: 3 ani

Nivelul studiilor: studii superioare

Grad profesional: II S

Depunerea dosarelor

Locul depunerii dosarelor:

Liceul Tehnologic Sebeș – Structura Grădinița „Copiilor Voioși”

Str. Viilor nr. 2, Sebeș, județul Alba

Compartiment: Resurse Umane

Persoană de contact: Mihăuț Simona Maria

E-mail: [email protected]

Data publicării și afișării anunțului: 02.07.2026

Condiții specifice – Secretar

Cerințe

Studii superioare;

Specializare/perfecționare în domeniul Resurse Umane ;

Vechime minimă de 3 ani .

Cunoștințe și competențe

întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;

noțiuni de comunicare și relații cu publicul;

Microsoft Office Word;

Microsoft Office Excel;

utilizarea e-mailului;

Google Docs;

Google Forms.

Constituie avantaj

vechimea în specialitatea postului.

Aptitudini și calități

seriozitate și responsabilitate;

loialitate;

hotărâre;

adaptabilitate;

autocontrol;

atitudine pozitivă;

spirit de observație;

răbdare;

viteză de reacție;

capacitate de orientare în spațiu;

bune abilități de comunicare;

capacitate de organizare a timpului și stabilire a priorităților;

disponibilitate pentru program prelungit.

*Liceul Tehnologic Sebeș – Structura Grădinița Copiilor Voioși, cu sediul în localitatea Sebeș, str. Viilor, nr. 2, județul Alba (C.U.I.: 7796350), organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:

Îngrijitor grupă copii antepreșcolari și preșcolari – 5 posturi

Muncitor de întreținere – 1 post

Informații generale despre posturi

Nivelul postului: Execuție

Gradul/Treapta profesională: II M (pentru ambele posturi)

Program de lucru: 8 ore pe zi

Data publicării și afișării anunțului: 02.07.2026

Locul depunerii dosarelor: Sebeș, str. Viilor, nr. 2, jud. Alba (Compartimentul Resurse Umane)

Persoană de contact: Mihăuț Simona Maria

E-mail: [email protected]

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE

Pentrupostul de Îngrijitor (antepreșcolari/preșcolari)

Nivelul studiilor: Minim 10 clase;

Vechime în muncă: Minim 1 an;

Abilități și aptitudini: Aptitudini gospodărești și organizatorice, spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, orientare în spațiu, bune capacități de comunicare, empatie și lucru în echipă;

Alte cerințe:

Capacitate de gestionare a timpului și a priorităților, rezistență la lucru sub presiune și disponibilitate pentru program prelungit;

Seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate și atitudine pozitivă;

Disponibilitate de a îndeplini și alte sarcini trasate de conducere, pe linie ierarhică;

Fără antecedente penale și apt din punct de vedere medical.

2. Pentru postul de Muncitor de întreținere

Nivelul studiilor: Minim 10 clase;

Vechime în muncă: Minim 3 ani;

Permis de conducere: Categoria B;

Abilități practice: Mentenanța instalațiilor de apă curentă și tehnico-sanitare, exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, lucrări de zugrăveli, vopsitorie, reparații și lăcătușărie;

Alte cerințe:

Disponibilitate pentru program de lucru flexibil (dimineața și după-amiaza, 8 ore/zi)

Abilități de muncă în echipă, gestionarea timpului și a priorităților;

Seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, spirit de observație și răbdare;

Fără antecedente penale și apt din punct de vedere medical.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

1. Depunerea și selecția dosarelor

16.07.2026, ora 12:00 – Termenul limită pentru depunerea dosarelor (la sediul instituției)

20.07.2026, ora 10:00 – Selecția dosarelor de concurs

20.07.2026, ora 16:00 – Afișarea rezultatelor selecției dosarelor

21.07.2026, ora 12:00 – Termen limită pentru depunerea contestațiilor privind dosarele

21.07.2026, ora 13:00 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

2. Proba scrisă

24.07.2026, ora 13:00 – Desfășurarea probei scrise (Locație: Grădinița Copiilor Voioși, str. Valea Frumoasei, nr. 14-16)

24.07.2026, ora 18:00 – Afișarea rezultatelor probei scrise pe site-ul instituției

27.07.2026, ora 14:00 – Termen limită pentru depunerea contestațiilor la proba scrisă

27.07.2026, ora 15:30 – Afișarea rezultatelor finale ale probei scrise pe site-ul instituției

3. Proba practică

29.07.2026, ora 08:00 – Desfășurarea probei practice (Locație: Grădinița Copiilor Voioși)

29.07.2026, ora 13:00 – Afișarea rezultatelor probei practice pe site-ul instituției

4. Proba interviu

29.07.2026, ora 14:00 – Desfășurarea interviului (Locație: Grădinița Copiilor Voioși)

29.07.2026, ora 18:00 – Afișarea rezultatelor interviului pe site-ul instituției

Rezultate finale

29.07.2026, ora 20:00 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului la sediul Grădiniței Copiilor Voioși și pe site-ul instituției.*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist/primar în specialitatea pediatrie, cu normă întreagă (7 ore/zi, 35 ore/săptămână), pe perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Pediatrie.

Condiții specifice:

diplomă de licență în medicină;

certificat de medic confirmat în specialitatea pediatrie;

certificat de membru al Colegiului Medicilor;

certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Calendarul concursului:

Publicarea anunțului: 02.07.2026

Termen limită depunere dosare: 24.07.2026, ora 15:00

Selecția dosarelor: 28.07.2026

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 28.07.2026, ora 15:00

Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 29.07.2026, ora 15:00

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 31.07.2026, ora 15:00

Proba scrisă: 04.08.2026, ora 09:00

Afișarea rezultatelor probei scrise: 04.08.2026, ora 15:00

Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 05.08.2026, ora 15:00

Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 07.08.2026, ora 15:00

Proba clinică/practică: 11.08.2026, ora 09:00

Afișarea rezultatelor probei clinice/practice: 11.08.2026, ora 15:00

Depunerea contestațiilor la proba clinică/practică: 12.08.2026, ora 15:00

Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba clinică/practică: 14.08.2026, ora 15:00

Afișarea rezultatelor finale: 14.08.2026, ora 15:00

Eventualele modificări ale calendarului vor fi publicate pe site-ul Spitalului Municipal Blaj.

Informații suplimentare:

Compartimentul RUNOS – Spitalul Municipal Blaj

Telefon: 0258 710 941, interior 197

E-mail: [email protected].

*Liceul Tehnologic Sebeș organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul structurii Grădinița „Copiilor Voioși”:

1 post de Bucătar (personal de execuție, treaptă profesională M, durată timp de lucru: 8h/zi).

1 post de Spălătoreasă (personal de execuție, treaptă profesională M, durată timp de lucru: 8h/zi).

Condiții specifice de participare

Pentru postul de Bucătar:

Studii: Minimum 10 clase și calificare în domeniu.

Specializări: Certificat de calificare profesională de bucătar.

Vechime în muncă: Minimum 1 an.

Abilități și aptitudini: Seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, spirit de observație, răbdare, capacitate de comunicare, empatie, lucru în echipă și rezistență la stres (activitate sub presiunea timpului și disponibilitate pentru program prelungit).

Alte condiții: Fără antecedente penale și apt din punct de vedere medical.

Pentru postul de Spălătoreasă:

Studii: Minimum 10 clase.

Vechime în muncă: Minimum 1 an.

Abilități și aptitudini: Seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, spirit de observație, răbdare, capacitate de comunicare, empatie, lucru în echipă și rezistență la stres (activitate sub presiunea timpului și disponibilitate pentru program prelungit).

Alte condiții: Fără antecedente penale și apt din punct de vedere medical.

Calendarul de desfășurare a concursului

Depunerea dosarelor: Până la data de 16.07.2026, ora 12:00, la sediul instituției.

Selecția dosarelor: 20.07.2026, ora 10:00.

Afișarea rezultatelor selecției: 20.07.2026, ora 16:00.

Contestații selecție dosare: Până la 21.07.2026, ora 12:00.

Rezultate contestații selecție: 21.07.2026, ora 13:00.

Proba scrisă:

Desfășurare: 24.07.2026, ora 13:00, la Grădinița „Copiilor Voioși” (Str. Valea Frumoasei, nr. 14-16).

Afișare rezultate probă scrisă: 24.07.2026, ora 18:00 (pe site-ul instituției).

Contestații probă scrisă: Până la 27.07.2026, ora 14:00.

Rezultate contestații probă scrisă: 27.07.2026, ora 15:30.

Proba practică:

Desfășurare: 29.07.2026, ora 08:00, la Grădinița „Copiilor Voioși”.

Afișare rezultate probă practică: 29.07.2026, ora 13:00 (pe site-ul instituției).

Proba interviu:

Desfășurare: 29.07.2026, ora 14:00, la Grădinița „Copiilor Voioși”.

Afișare rezultate interviu: 29.07.2026, ora 18:00 (pe site-ul instituției).

Rezultate finale:

Afișare: 29.07.2026, ora 20:00, la Grădinița „Copiilor Voioși” și pe site-ul instituției.

Date de contact și depunere dosare

Dosarele de concurs se depun la compartimentul Resurse Umane din cadrul structurii unde se află și sediul de organizare:

Adresă: Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 2, Jud. Alba

Persoană de contact: Mihăuț Simona Maria

E-mail: [email protected].

*Primăria Zlatna organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale pe perioadă determinată.

Posturi scoase la concurs:

1 post de inspector de specialitate, grad profesional I (perioadă determinată, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână) la Serviciul Dezvoltare Investiții, Unitate Implementare Proiecte și Achiziții Publice.

1 post de inspector de specialitate, grad profesional II (perioadă determinată, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână) la Serviciul Dezvoltare Investiții, Unitate Implementare Proiecte și Achiziții Publice.

Condiții specifice de participare:

Pentru gradul profesional I:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental Științe inginerești;

Minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, dovedite cu certificat/atestat/diplomă de absolvire.

Pentru gradul profesional II:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental Științe inginerești;

Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, dovedite cu certificat/atestat/diplomă de absolvire.

Calendar concurs:

Depunerea dosarelor: Până la data de 07.07.2026, ora 16:00;

Selecția dosarelor: În termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere;

Afișarea rezultatelor selecției: În termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea selecției;

Depunerea contestațiilor (selecție): În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afișare;

Soluționarea contestațiilor (selecție): În termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere;

Proba scrisă: În data de 15.07.2026, ora 11:00;

Comunicarea rezultatelor (proba scrisă): În termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise;

Depunerea contestațiilor (proba scrisă): În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afișare;

Soluționarea contestațiilor (proba scrisă): În termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere;

Interviul: În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Depunerea contestațiilor (interviu): În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afișare;

Soluționarea contestațiilor (interviu): În termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere;

Afișarea rezultatelor finale: În termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

Date de contact pentru informații suplimentare:

Locație: Sediul Primăriei orașului Zlatna, Compartimentul Resurse Umane/Registratură (Str. Piața Unirii nr. 1A, județul Alba).

Telefon: 0258/856337.

Program: În zilele lucrătoare, la sediul instituției.

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