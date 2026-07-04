Care sunt tarifele de cazare în căminele studențești din Alba Iulia pentru anul universitar 2026–2027: Prețuri „înghețate” și chiar mai mici. Lista
Care sunt tarifele de cazare în căminele studențești din Alba Iulia pentru anul universitar 2026–2027: Prețuri „înghețate” și chiar mai mici. Lista
Tarifele de cazare în căminele studențești din Alba Iulia pentru anul universitar 2026–2027 au fost aprobate în ședința Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 24 iunie 2026.
Studenții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vor beneficia și în anul universitar 2026–2027 de tarife diferențiate pentru cazarea în căminele studențești, în funcție de regimul de finanțare al locului ocupat și de tipul căminului. Decizia a fost aprobată de Senatul universității, în baza propunerii Consiliului de Administrație, urmând să fie aplicată începând cu noul an universitar.
„Se aprobă tarifele de cazare în căminele studențești pentru anul universitar 2026-2027, conform anexei. Se aprobă amendamentul referitor la eliminarea din baza de calcul a tarifului a dependenței acestuia de gradul de ocupare a spațiului de cazare”, se arată în Hotărârea nr. 14/24.06.2026 a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Conducerea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a decis să mențină neschimbate tarifele de cazare în căminele studențești pentru anul universitar 2026–2027 pentru studenții admiși pe locuri subvenționate. Aceștia vor achita aceleași sume ca în anul academic precedent, respectiv între 280 și 350 de lei pe lună, în funcție de cămin.
În schimb studenții admiși pe locurile cu taxă vor plăti între 450 și 550 de lei pe lună, în funcție de cămin, comparativ cu sume cuprinse între 560 și 700 de lei, în anul universitar 2025-2026.
Potrivit hotărârii adoptate, studenții admiși pe locurile finanțate de la buget vor achita 300 de lei pe lună pentru cazarea în căminele studențești nr. 1, 2 și 3, 280 de lei pe lună pentru Căminul nr. 4 și 350 de lei pe lună pentru Căminul nr. 5. În cazul studenților care ocupă locuri cu taxă, tarifele sunt de 500 de lei pe lună în căminele nr. 1, 2 și 3, 450 de lei pe lună în Căminul nr. 4 și 550 de lei pe lună în Căminul nr. 5.
Conducerea universității precizează că nivelul tarifelor reflectă costurile de administrare și întreținere ale spațiilor de cazare, dar și diferențele privind gradul de confort oferit de fiecare cămin. Totodată, instituția urmărește menținerea unor costuri accesibile pentru studenții finanțați de la buget, în contextul creșterii cheltuielilor de funcționare.
Hotărârea privind tarifele de cazare face parte din pachetul de măsuri administrative adoptate de Senatul Universității „1 Decembrie 1918” pentru organizarea anului universitar 2026–2027 și este publicată în documentele oficiale ale instituției.
Hotărârea poate fi văzută AICI.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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