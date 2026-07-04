Viorel Pașca, proprietarul azilelor din Bihor, după ce a primit donații de la români: ,,Conturile noastre au fost puse sub sechestru, vă rog nu mai trimiteți bani”
Viorel Pașca, proprietarul azilelor din Bihor, după ce a primit donații de la români: ,,Conturile noastre au fost puse sub sechestru, vă rog nu mai trimiteți bani”
Viorel Pașca, proprietarul azilelor din Bihor, a publicat un mesaj pe Facebook, sâmbătă, 4 iulie 2026, în care le cere oamenilor să nu îi mai trimită bani în conturi, deoarece acestea sunt sub sechestru.
,,Mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut financiar până acum. Conturile noastre au fost puse sub sechestru și vă rog nu mai trimiteți bani.”, se arată în mesajul publicat de Viorel Pașca, proprietarul azilelor din Bihor.
Cine este Viorel Pașca
Viorel Pașca, în vârstă de 55 de ani, este cunoscut în județul Bihor pentru activitatea sa în domeniul îngrijirii persoanelor fără adăpost și a celor cu afecțiuni grave, desfășurată prin mai multe centre sociale private din localitățile Dumbrava, Tinca și Incești. El este vizat de o anchetă privind centrele în care ar fi îngrijit sute de persoane vulnerabile.
De-a lungul anilor, acesta a devenit o figură cunoscută în spațiul public local, fiind asociat cu inițiative umanitare dedicate persoanelor vulnerabile, multe dintre ele fără familie sau fără acces la servicii sociale de stat.
Viorel Pașca a absolvit o școală profesională și a lucrat în anii ’90 ca asistent social. Ulterior, a început să primească persoane fără adăpost chiar în propria locuință din Dumbrava, inițiativă care, în timp, s-a extins prin dezvoltarea mai multor spații de cazare și îngrijire, susținute din donații și contribuții private, potrivit afirmațiilor sale. Asociația pe care o conduce a ajuns să administreze mai multe locații în care sunt găzduite persoane aflate în situații sociale și medicale dificile.
Despre azilele ilegale din Bihor
Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut marți zeci de percheziții în cazul unei reţele acuzate că, sub paravanul unei asociaţii umanitare, în ultimii șase ani a exploatat sute de persoane vulnerabile, unele cu afecțiuni psihice, aduse din mai multe spitale din ţară. Potrivit autorităților, liderii grupării au obţinut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donaţii, pensii, indemnizaţii şi alte ajutoare şi beneficii sociale.
Liderul asociației, Viorel Pașca, a negat acuzațiile Poliției Române.
„Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (…) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum”, a declarat Viorel Pașca, cel care a înființat această asociație, pentru Agerpres.
Pașca a spus că oamenii „provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării”.
„Trimiși de către statul român la mine. Ca să îi îngrijesc, că n-au unde să-i țină. Că din spital, când se externează, n-au unde să îi trimită”, a susținut el.
Întrebat cum a reușit să susțină financiar activitatea desfășurată în toți acești ani, a răspuns: „din donații”.
Viorel Pașca a publicat și fotografii de la descinderi, pe pagina sa de Facebook.
„Am inteles ca sunt grup infractional organizat, Au venit tocmai de la București, cred că sunt vreo o sută de toți”, a scris Pașca, în descrierea care însoțește imaginile.
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