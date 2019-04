FOTO/VIDEO: Teiușeanul care a zidit Loganul în peretele casei are proiect și autorizație! Care este povestea și cum arată în interior

O astfel de iniţiativă stârnește zâmbete, dar şi multe întrebări: dacă maşinii se continuă la interior, dacă există o ”gaură” în zid, dacă iniţiatorul acestui proiect are autorizaţie pentru lucrarea respectivă dar, cel mai important de ce și-a dorit acest lucru.

Suntem în măsură să răspundem la toate aceste întrebări.

Lui Vasile Teasc, proprietarul imobilului inedit din Teiuș îi plac provocările. A avut o idee, a perseverat și după aproape un an de zile a reușit să o vadă pusă în practică. Și da, are autorizație pentru acest lucru. ” Autorizație de construcție pentru amplasare o jumătate de mașină în scop baner 3D pe perete către curte”.

Investiția, proiectul a costat 6.000 de lei. Piesele sunt cumpărate la mâna a doua, mai ales Loganul, pentru că este cea mai ieftină variantă comparativ cu alte mărci auto.

Mașina este este prinsă de un cadru metalic, apoi prinsă cu șapte tije filetate de vreo 60 cm lungime de perete casei.

”Am îmbrăcat-o ca mascare, pentru că nu se vede frumos cu tablă. Am un cadru metalic la ea, lângă perete, pe care l-am consolidat de mașină cu șurburi, holșuruburi și cu sudură. Apoi am dat câteva găuri cadrului și am trecut prin perete”, a declarat Vasile Teasc.

Teiușanul Vasile Teasc a dorit să facă ceva deosebit și a reușit acest lucru! Casa lui va deveni, cu siguranța, una dintre cele mai admirate din județ. Și, va stârni invidia tuturor vecinilor! Asta da… înnoire de Paște!

”Domnul Vasile Teasc este unul din gospodarii orașului. A avut această inițiativă strict personală și a muncit pentru acest lucru. Obținerea avizelor unei astfel de lucrări nu este așa un lucru simplu și durează o perioadă destul de îndelungată. Această inițiativă se întinde de cel puțin un an. Până la urmă a reușit să-și îndeplineacsă dorința. Este un lucru bun și perseverența, până la urmă a fost încununată de succes”, a declarat Mirel Vasile Hălălai, primarul orașului Teiuș.

Foto/video: Cosmin Szekely