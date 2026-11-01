VIDEO | În prag de iarnă, lemnele sunt urcate în blocuri cu scripete sau în spate, într-un oraș din Alba: Apartamentele, încălzite cu sobe

În prag de iarnă, lemnele sunt urcate în blocuri cu scripete sau în spate, într-un oraș din Alba: Apartamentele, încălzite cu sobe

Pentru locuitorii orașului Abrud, sezonul rece vine în fiecare an cu o mare problemă în ceea ce privește încălzirea locuințelor. Pentru cei care locuisc la casă, situația nu este atât de complicată, dar, pentru proprietarii apartamentelor, menținerea unei temperaturi normale necesită un efrot în plus.

În lipsa gazului și pentru că energia electrică este mult mai scumpă au făcut ca și locuitorii din apartamente să opteze pentru încălzirea cu lemne. În apropierea blocurilor au fost construite, în decursul anilor, magazii în care sunt depozitate lemnele. Sunt cumpărate primăvara sau cel târziu vara pentru a fi timp să se usuce. Unii proprietari folosesc scripeți, care au fost montați pe blocuri, astfel încât urcarea lemnelor este mai simplă. Alții nu au, însă, această posibilitate și le urcă, chiar și până la etajul patru, cu sacul.

„În Abrud, pentru că nu avem gaz, ne încălzim cu ajutorul lemnelor. Ele vin stivuite la metru, lăsate să se uște, se tăie cu drujba, se crapă și apoi să urcă cu ajutorul scripetelui sus în pod. O zi de muncă ne ocupă această activitate. Alții le urcă cu sacul sau, zilnic, cu plasa. Cred că ar fi mai bine cu gaz, dar dacă nu există, oamenii se descurcă și cu lemnele”, spune Mădălin Marc, care completează că lemnele sunt achiziționate și cu un an înainte. Acesta spune că urcarea lemnelor cu ajutorul scripetelui se face, de obicei, în echipă, cu mai mulți prieteni.

Tiberiu Tanțoș este, în prezent, pensionar. După mai mult de 40 de ani de carieră de antrenorat în schi, acum se bucură de pensie. Și el, locuind la bloc în Abrud, este nevoit să urce lemne pentru a încălzi locuința. ”Altă soluție nu există în Abrud. Facem așa de când ne-am mutat, de 40 – 50 de ani. Avem o centrală, un șemineu, care încălzește toate camerele. Avem cinci camere și două băi și încălzire în pardosele. Deci un coș de lemne ajunge o zi”, spune pensionarul.

Alternativă mai ieftină decât energia electrică

„Este destul de greu și necesită multă muncă și fizică și depozitarea și pregătirea din primăvară când trebuie cumpărate, depozitate, uscate, crăpate după care manopera până ajung în foc. Lemnele su cumpără undeva în primăvara, cam așa, prin martie, aprilie ca să apuce să usuce pe perioada de toamnă când începem să facem foc.

Multă lume folosește scripete pentru că este mai ușor pe exterior, majoritatea persoanelor sunt în vârstă și atunci e mult mai simplu și practic și nici nu se face mizereie pe interiorul scării blocului. E o alternativă oricum mai ieftină decât curentul și de aceea e mai ok cu lemne”, afirmă și Raul Rațiu. Un alt impediment pentru oraș este fumul din zilele cu ceață, dar oamenii s-au obișnuit și își duc viața normal, ca și până acum.

Primarul orașului, Radu Tuhuț, recunoaște că situația este dificilă, dar, deocamdată, nu există altă situație. „Este o situație extrem de dificilă, fiindcă trebuie să urce lemnele cu scripete, cu sacii, cu genți, cu ce au fiecare. Este o situație pe care într-adevăr ne îngrijorează, fiindcă sezonul rece nu așteaptă și mai ales că aici, la noi, în zona de munte, este extrem de frig și sezonul rece ține mai mult. Lemne se găsesc, au și Romsilva, avem și noi primăria, dar costurile sunt destul de ridicate, fiindcă inflația a crescut foarte mult și lemnele sunt destul de scumpe.

Noi, prin hotărârile consiliului local, am dorit să venim în sprijinul cetățenilor, dar metodologia de calcul a reprezentanților silvici nu ne dă posibilitatea, mai ales că, după noile coduri silvice, nu mai au voie să-și exploateze decât firme autorizate și atunci costurile cresc extrem de mult”, afirmă primarul.

Potrivit acestuia, un metru cub de lemne costă circa 300 de lei, în rampă, „și de acolo te mai costă transportul tăiatul, urcatul”. În lipsa unui sistem centralizat și a gazului metan, oamenii din Abrud, oraș cu aproximativ 4.300 de locuitori, vor continua să se încălzească iarna cu lemne, mulți ani de acum încolo.

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