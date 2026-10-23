VIDEO | Ninge pe Transfăgărășan: La munte zăpadă atinge și 40 cm, iar peisajele sunt de poveste. Utilaje de deszăpezire intervin pentru curățarea carosabilului
Ninge pe Transfăgărășan: La munte zăpadă atinge și 40 cm, iar peisajele sunt de poveste. Utilaje de deszăpezire intervin pentru curățarea carosabilului
În zonele montane înalte ale României, iarna pare că își intră în drepturi, zăpada căzută depunându-se deja în strat consistent. La Vârful Omu, în Munții Bucegi, omătul se apropie de 40 de centimetri, iar în Masivul Postăvaru, peisajul e de poveste. Pe Transfăgărășan, drumarii intervin pentru menținerea circulației.
„A nins din nou pe Transfăgărășan. Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov, vineri, într-un mesaj postat e Facebook.
Șoferii sunt avertizați să evite zona alpină dacă autovehiculele nu sunt echipate pentru condiții de iarnă, existând riscul apariției poleiului și al reducerii aderenței pe carosabil.
Iarna s-a instalat la altitudini mari în Munții Făgăraș special în zona Bâlea Lac, unde ninsorile continuă la altitudini mari, dar și în Munții Bucegi și Masivul Postăvaru, în condițiile în care la câmpie și în zonele joase predomină ploile.
În Postăvaru, la altitudini de peste 1.700 de metri, stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 10 centimetri.
La Vârful Omu, situat la peste 2.500 de metri altitudine, stratul de zăpadă măsoară aproape 40 de centimetri, fiind înregistrate și episoade de ninsoare viscolită. Vântul puternic reduce vizibilitatea și face dificile deplasările pe traseele alpine.
ANM: Vremea se ameliorează în weekend
Meteorologii anunță că episodul de vreme severă este aproape de final. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a precizat că avertizarea privind ploile și intensificările vântului rămâne în vigoare până vineri seară.
„Până în această seară va fi valabilă o informare meteorologică vizând ploile în jumătatea de est a teritoriului, care pot acumula izolat peste 30 de litri pe metru pătrat, dar și intensificările vântului”, a declarat Elena Mateescu.
În weekend, valorile termice vor crește ușor, iar maximele sunt estimate între 13 și 22 de grade Celsius în majoritatea regiunilor țării. Cu toate acestea, pe crestele montane stratul de zăpadă se va menține, iar temperaturile vor rămâne specifice sezonului rece.
Recomandări pentru turiști
Salvamontiștii și meteorologii recomandă turiștilor să verifice starea traseelor înainte de plecare și să fie echipați corespunzător pentru condiții de iarnă.
Ceața, vântul puternic și zăpada depusă pot transforma rapid traseele montane în zone periculoase, în special la altitudini de peste 2.000 de metri.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Fiul lui Tudorel Toader, reținut pentru viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Fostul ministru al Justiţiei acuză un „atac” la adresa sa
Fiul lui Tudorel Toader, reținut pentru viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Fostul ministru al Justiţiei acuză un „atac” la adresa sa Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, cadru universitar la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost reținut vineri de procurorii Parchetului de […]
CASS pe pensii în 2026, măsură contestată la Curtea Constituțională: Cât pierd pensionarii
CASS pe pensii în 2026, măsură contestată la Curtea Constituțională: Cât pierd pensionarii Aproape două milioane de pensionari din România sunt vizați de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cuantum de 10%, pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei lunar. Măsura, introdusă în 2025 în cadrul pachetului de reducere a […]
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv: Decizie definitivă la Curtea de Apel București
Decizie definitivă la Curtea de Apel București: Călin Georgescu rămâne în arest preventiv Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București din 13 octombrie, prin care fusese dispusă înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu. Hotărârea a fost pronunțată vineri, 23 octombrie, și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Ninge pe Transfăgărășan: La munte zăpadă atinge și 40 cm, iar peisajele sunt de poveste. Utilaje de deszăpezire intervin pentru curățarea carosabilului
Ninge pe Transfăgărășan: La munte zăpadă atinge și 40 cm, iar peisajele sunt de poveste. Utilaje de deszăpezire intervin pentru...
Fiul lui Tudorel Toader, reținut pentru viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Fostul ministru al Justiţiei acuză un „atac” la adresa sa
Fiul lui Tudorel Toader, reținut pentru viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Fostul ministru al Justiţiei acuză...
Știrea Zilei
Instanțele din Cluj-Napoca aprind lumina în ograda primarilor din Alba: O primărie din Apuseni i-a cerut unei persoane peste 7.000 de lei pentru foto-copierea unor documente
Instanțele din Cluj-Napoca aprind lumina în ograda primarilor din Alba: O primărie din Apuseni i-a cerut unei persoane peste 7.000...
Târgul de Crăciun de la Aiud se deschide pe 4 decembrie. Patinoar de 450 mp, concerte, trenulețul Moșului și surprize pentru vizitatori
Târgul de Crăciun de la Aiud se deschide pe 4 decembrie. Patinoar de 450 mp, concerte, trenulețul Moșului și surprize...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...
23 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...