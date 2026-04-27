VIDEO | Alba Iulia, fără apă potabilă: Se lucrează în 6 puncte din oraș, iar alimentarea a fost sistată în mai multe cartiere. Directorul APA CTTA: ,,La 7 ore de la oprirea apei lucrările sunt în grafic”

Alba Iulia, fără apă potabilă: Se lucrează în 6 puncte din oraș, iar alimentarea a fost sistată în mai multe cartiere. Directorul APA CTTA: ,,La 7 ore de la oprirea apei lucrările sunt în grafic”

Alba Iulia a rămas timp de 48 de ore fără apă potabilă. Lucrările anunțate încă de săptămâna trecută au început în noaptea de duminică spre luni, când alimentarea cu apă a fost sistată pe mai multe străzi din municipiu.

Lucrările au început duminică noaptea, în jurul orei 23.00, când apa a fost închisă de la rezervoarele orașului. Primul pas este golirea apei, fiind un proces de durată: ,,Avem câteva puncte în care deja s-a golit și o vană deja s-a dat afară și se montează vana nouă. În celelalte puncte încă mai vine apă”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Ștefan Bardan, directorul APA CTTA Alba, la primele ore ale dimineții.

Din păcate, aseară, înainte de ora închiderii, în unele zone ale orașului, apa a fost tulbure: ,, Este vorba de oxid de fier. Cred că la ora aceea oamenii au început să își aduce apă și s-a mărit viteza de circulație. O să mai fie disconfortul acesta până punem sistemul în funcțiune”, a mai precizat Bardan.

Muncitorii taie cu sudură autogen șuruburile vechi, pentru a putea introduce în locul vanelor vechi cele noi. Urmează sudura electrică când se va îmbina țeava veche cu știuțul de pe vana nouă.

Este o mobilizare masivă, lucrându-se în mai multe puncte, cu mai multe echipe. În teren sunt macarale, buldoexcavatoare, electricieni și sudori peste tot, pentru a finaliza intervențiile cât mai repede.

,,La 7 ore de la oprirea apei lucrările sunt în grafic, este așa cum ne-am așteptat, sper ca în acele ore prevăzute de noi, în acele 48 de ore, să aibă toată lumea apă, chiar dacă s-ar putea ca în unele locuri, la ora aceea să fie oxidată sau tulbure. În următoarele ore se va lucra în fiecare cămin din cele 6 puncte. Intervenim, se schimbă vanele, iar într-unul se schimbă o țeavă”, mai spune directorul APA CTTA Alba.

La momentul când se va relua alimentarea cu apă, se va spăla și se purja pe toți hidranții și gurile de aerisire, încărcarea sistemului fiind mult mai înceată decât golirea.

Pentru a diminua disconfortul consumatorilor, operatorul a mobilizat 5 echipe care vor lucra concomitent, astfel să poată fi realizate toate lucrările într-o singură etapă, care presupun înlocuirea mai multor vane și compensatoare, cât și înlocuirea unui tronson de aproximativ 6 m, conductă DN600 din beton cu alta din polietilenă.

Cartier: Partoș

Cartier Centru, străzile: Livezii, T. Vladimirescu, Grădini, Elena Văcărescu, Costache Negruzzi, Camil Ressu, Mihail Kogălniceanu, Reteag, Ionel Pop, Gheorghe Doja, Oituz, Petru Dobra, Morii, Mărășești, Ioan Buteanu, Simion Balint, București, Andrei Mureșanu, Barbu Lăutaru, Lipoveni, Pictor S. Henția, Mărăști, Regina Maria, Mihai Eminescu, George Coșbuc, Trandafirilor, Augustin Bena, Florilor, Tribunalului, Primăverii, Teilor, Piața Iuliu Maniu, Călărașilor, Avram Iancu, Libertății, Simion Bărnuțiu, Olteniei, Ion Arion, Plevnei, Iașilor, Crișanei, Siretului, Moldovei, Dobrogei, Maramureșului, Bulevardul Încoronării, tronson Octavian Goga – Gară, Banatului, Viilor, Bulevardul Ferdinand I, Take Ionescu, Octavian Goga, Decebal, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Traian, Munteniei, Lucian Blega, Basarabiei, Mihai Viteazu, Piața Națiunii, Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu, Bucovinei, Calea Moților, tronson Nicolae Bălcescu – T. Vladimirescu, Avram Iancu, Piața Iuliu Maniu, Petru Dobra, Doinei, Vasile Alecsandri, Henri Coandă, Anghel Saligny, Gheorghe Șincai, Samuel Micu, Craivei, Rodnei, Negoiu, Lacului, Muzicanților, Ioan Budai Deleanu, Plopilor, Almașului, Arinilor, Heleșteului, Pârâul Hentei, Bulevardul Republicii, tronson Vasile Alecsandri – T. Vladimirescu

Cartier Ampoi I, II, III, străzile: Emil Racoviță, Lupeni, Victor Babeș, Istoric Ion Berciu, Nina Cassian, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Alexandru Vlahuță, Dimitrie Bolintineanu, Petre Ispirescu, Alexandru Odobescu, Cenade, Ipotești, Rășinari, Simion Mândrescu, Șiria, Humulești, Grigore Antipa, Arieșului, Ion Creangă, Jules Verne, Anton Pann, Panait Istrati, Constantin Daicoviciu, Alexandru Macedonski, Ampoiului, Orizontului, Tudor Vladimirescu, Bulevardul Republicii, tronson Vasile Alecsandri – Tudor Vladimirescu

Cartier Bărăbanț

De asemenea, este posibil ca la reluarea furnizării apei potabile să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim consumatorii să folosească apa numai în scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center 0377 900 400, program luni – joi 08.00 – 16.30, vineri 08.00 – 14.00, iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 463, în vederea intervenției.

