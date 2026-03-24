VIDEO | Jandarmii din Alba și-au testat forța, rezistența și ambiția în competiția „Cel mai puternic jandarm” 2026: Cine a triumfat
Jandarmii din Alba și-au testat forța, rezistența și ambiția în competiția „Cel mai puternic jandarm” 2026
Cu prilejul activităților dedicate Zilei Jandarmeriei Române, marți, 24 martie 2026, în Poligonul MApN Micești din municipiul Alba Iulia, a avut loc prima ediție a competiției „Cel mai puternic jandarm”.
La această provocare au participat 15 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, care și-au testat limitele fizice și rezistența în cadrul unor probe solicitante.
În urma desfășurării competiției, clasamentul a fost următorul: locul I a fost obținut de plutonier major B.O., locul al II-lea de plutonier I.D., iar locul al III-lea de sergent major V.N.
Cei trei câștigători au fost premiați de către inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, colonel Tudor-Gheorghe Pașca.
La eveniment au fost prezenți și trei reprezentanți ai mass-media, iar unul dintre aceștia, Cristian Panu, a acceptat provocarea de a parcurge traseul competițional. La final, jurnaliștii prezenți au fost recompensați, primind cupe și diplome de participare.
Activitatea a avut ca scop evidențierea nivelului de pregătire fizică al jandarmilor, componentă esențială în îndeplinirea misiunilor specifice, dar și promovarea unui stil de viață activ în rândul personalului.
VIDEO | Jandarmii din Alba și-au testat forța, rezistența și ambiția în competiția „Cel mai puternic jandarm” 2026: Cine a triumfat
Jandarmii din Alba și-au testat forța, rezistența și ambiția în competiția „Cel mai puternic jandarm” 2026 Cu prilejul activităților dedicate...
