VIDEO | ISU Alba: Peste 150 de misiuni derulate în primele zile din 2026, pe fondul ninsorilor și fenomenelor meteo severe. Ce intervenții au avut

ISU Alba: Peste 150 de misiuni derulate în primele zile din 2026, pe fondul ninsorilor și fenomenelor meteo severe. Ce intervenții au avut
Peste 150 de intervenții și sute de apeluri la 112 au fost gestionate de pompierii din Alba în primele zile ale noului an, în contextul ninsorilor abundente și al fenomenelor meteo severe.
În perioada 1 – 4 ianuarie 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba a intervenit la 158 de misiuni, cele mai multe pentru acordarea primului ajutor medical, dar și pentru situații generate direct de condițiile meteo dificile, fiind mobilizați peste 250 de pompieri și zeci de mijloace tehnice pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor.
Potrivit ISU Alba, în perioada 01 – 04 ianuarie 2026, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba au intervenit la un număr de 158 de misiuni pentru gestionarea situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical calificat.
Din totalul misiunilor, situația pe categorii de intervenție se prezintă astfel:
- 120 cazuri de prim ajutor medical (SMURD);
- 25 de intervenții în contextul fenomenelor meteorologice (căderi de zăpadă și efecte asociate);
- 2 incendii;
- 2 misiuni de asigurare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la accidente rutiere;
- 9 alte situații de urgență.
În contextul fenomenelor meteorologice prognozate și a codurilor de avertizare aflate în vigoare, la nivelul dispeceratului ISU – SAJ au fost gestionate peste 300 de apeluri primite prin intermediul Numărului Unic pentru Apeluri de Urgență 112.
Pentru limitarea și înlăturarea efectelor generate de condițiile meteo nefavorabile, au fost mobilizați peste 250 de pompieri militari, care au acționat cu 76 de mijloace tehnice. Eforturile operative au vizat:
- Gestionarea a 54 de urgențe medicale apărute în zonele afectate de condiții meteo dificile;
- Intervenția în 25 de situații de urgență cauzate direct de căderile de zăpadă (degajare arbori, deblocare infrastructură).
Pentru asigurarea asistenței medicale în localitățile izolate sau unde accesul autospecialelor de intervenție a fost restricționat de stratul consistent de zăpadă, ISU Alba a utilizat autosenilata din dotare.
Această tehnică, cu capacitate mărită de trecere, a fost utilizată pentru preluarea și transportul persoanelor cu afecțiuni medicale spre echipajele de ambulanță, facilitând accesul salvatorilor în zonele montane sau neasfaltate unde circulația rutieră era blocată.
Totodată, pentru a asigura necesarul de energie electrică în zonele critice, ISU Alba a dislocat în teren 2 generatoare de mare putere (1 de 450 KVA și 1 de 250 KVA). În sprijinul autorităților locale, prin dispoziția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au fost trimise 5 generatoare suplimentare (de 450 KVA) de la unitățile din județele Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj.
Acestea au fost puse în funcțiune pentru a susține infrastructura locală în localitățile: Ciuruleasa, Câmpeni, Vidra, Avram Iancu, Horea și Sălciua de Jos.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, personalul fiind pregătit să intervină în cel mai scurt timp pentru gestionarea oricărei situații de urgență, salvarea vieților și protejarea bunurilor cetățenilor.
Recomandăm cetățenilor să urmărească în continuare informările oficiale privind evoluția condițiilor meteorologice.
Informații despre modul de comportare în cazul diferitelor tipuri de situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicației mobile DSU.
