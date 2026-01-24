Curier Județean

VIDEO | Ioan Liviu Pienariu, din Sebeș, îngrijește zi de zi peste 150 de porumbei: ,,Sunt foarte pretențioși și trebuie să ai mare grijă”. Ce spune despre concursurile la care participă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 35 de minute

în

De

Ioan Liviu Pienariu, din Sebeș, îngrijește zi de zi peste 150 de porumbei: ,,Sunt foarte pretențioși și trebuie să ai mare grijă”. Ce spune despre concursurile la care participă

Ioan Liviu Pienariu, pensionar din Sebeș, și-a transformat pasiunea pentru porumbei într-o ocupație de zi cu zi. În prezent, acesta are în grijă peste 150 de păsări.

Ziarul Unirea a stat de vorbă cu bărbatul despre ce presupune creșterea porumbeilor, atât din punct de vedere al muncii depuse, cât și al costurilor implicate. Ioan Liviu Pienariu spune că porumbeii sunt animale sensibile, care necesită atenție constantă. „Sunt foarte pretențioși și trebuie să ai grijă de ei din toate punctele de vedere, de la hrană până la medicație”, explică acesta.

Pe lângă efortul fizic, pasiunea vine și cu cheltuieli considerabile. Pensionarul afirmă că, în anumite perioade, costurile pot ajunge chiar și la 2.000 de lei. De altfel, întreaga sa rutină zilnică este organizată în funcție de nevoile păsărilor: „Dimineața mă trezesc, le dau mâncare, apă, vitamine. Este foarte mult de muncă”, spune el.

Despre concursurile la care participă

Pe lângă plăcerea de a crește porumbei, Ioan Liviu Pienariu ia parte și la competiții organizate în diverse zone ale țării. El explică modul în care se desfășoară un astfel de concurs: „Porumbeii sunt adunați într-un loc, urcați într-o mașină specială și transportați în localitatea unde are loc evenimentul. Acolo li se dă drumul tuturor odată, câte 3.000–4.000 de porumbei”.

„Nu sunt cel mai bătrân crescător de porumbei din Sebeș”

Pensionarul precizează că nu este cel mai în vârstă crescător din oraș, menționând că unul dintre vecinii săi practică aceeași activitate și are o vârstă mai înaintată.

În total, Ioan Liviu Pienariu îngrijește peste 150 de porumbei, de mai multe rase, pe care îi crește exclusiv din pasiune. Cu toate acestea, el nu consideră că această îndeletnicire este potrivită pentru oricine, mai ales pentru tineri. „Dacă nu ai bunăvoință și drag de păsări, nu are rost să te apuci. Trebuie să iubești animalele”, a conchis crescătorul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

24 ianuarie 2026

De

Turnul Studentului, pictură ulei pe carton, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoș (1919-1998), exponatul lunii ianuarie 2026, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș Exponatul lunii ianuarie 2026 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș a fost desemnată pictura Turnul Studentului, realizată de artistul plastic Iosif Vasile Gaidoș. Executată în tehnica uleiului pe carton, cu […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna Șpring. A fost ,,prinsă” după buletinul găsit printre resturile menajere și trebuie să curețe și zona de mizerii

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

24 ianuarie 2026

De

Amendă de 2.500 de lei pentru o femeie din Daia Română, care și-a aruncat gunoiul pe domeniul public din comuna Șpring. A fost ,,prinsă” după buletinul găsit printre resturile menajere și trebuie să curețe și zona de mizerii O femeie din Daia Română este obligată să-și ia gunoaiele acasă după ce le-a aruncat pe domeniul […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între trei mașini pe Calea Moților. Trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

24 ianuarie 2026

De

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între trei mașini pe Calea Moților. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 10.20, în Alba Iulia. Trei mașini s-au ciocnit pe Calea Moților. Potrivit IPJ Alba, Traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza evenimentului rutier. Din informațiile […]

Citește mai mult