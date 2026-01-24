VIDEO | Ioan Liviu Pienariu, din Sebeș, îngrijește zi de zi peste 150 de porumbei: ,,Sunt foarte pretențioși și trebuie să ai mare grijă”. Ce spune despre concursurile la care participă
Ioan Liviu Pienariu, din Sebeș, îngrijește zi de zi peste 150 de porumbei: ,,Sunt foarte pretențioși și trebuie să ai mare grijă”. Ce spune despre concursurile la care participă
Ioan Liviu Pienariu, pensionar din Sebeș, și-a transformat pasiunea pentru porumbei într-o ocupație de zi cu zi. În prezent, acesta are în grijă peste 150 de păsări.
Ziarul Unirea a stat de vorbă cu bărbatul despre ce presupune creșterea porumbeilor, atât din punct de vedere al muncii depuse, cât și al costurilor implicate. Ioan Liviu Pienariu spune că porumbeii sunt animale sensibile, care necesită atenție constantă. „Sunt foarte pretențioși și trebuie să ai grijă de ei din toate punctele de vedere, de la hrană până la medicație”, explică acesta.
Pe lângă efortul fizic, pasiunea vine și cu cheltuieli considerabile. Pensionarul afirmă că, în anumite perioade, costurile pot ajunge chiar și la 2.000 de lei. De altfel, întreaga sa rutină zilnică este organizată în funcție de nevoile păsărilor: „Dimineața mă trezesc, le dau mâncare, apă, vitamine. Este foarte mult de muncă”, spune el.
Despre concursurile la care participă
Pe lângă plăcerea de a crește porumbei, Ioan Liviu Pienariu ia parte și la competiții organizate în diverse zone ale țării. El explică modul în care se desfășoară un astfel de concurs: „Porumbeii sunt adunați într-un loc, urcați într-o mașină specială și transportați în localitatea unde are loc evenimentul. Acolo li se dă drumul tuturor odată, câte 3.000–4.000 de porumbei”.
„Nu sunt cel mai bătrân crescător de porumbei din Sebeș”
Pensionarul precizează că nu este cel mai în vârstă crescător din oraș, menționând că unul dintre vecinii săi practică aceeași activitate și are o vârstă mai înaintată.
În total, Ioan Liviu Pienariu îngrijește peste 150 de porumbei, de mai multe rase, pe care îi crește exclusiv din pasiune. Cu toate acestea, el nu consideră că această îndeletnicire este potrivită pentru oricine, mai ales pentru tineri. „Dacă nu ai bunăvoință și drag de păsări, nu are rost să te apuci. Trebuie să iubești animalele”, a conchis crescătorul.
