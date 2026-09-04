Video | Investiție emblematică de 4,5 milioane de euro la Blaj: Parcul tematic și zona de agrement de la Lacul Chereteu intră în linie dreaptă
Investiție emblematică de 4,5 milioane de euro la Blaj: Parcul tematic și zona de agrement de la Lacul Chereteu intră în linie dreaptă
Administrația locală din municipiul Blaj continuă programul de extindere și modernizare a infrastructurii urbane și de agrement. În cadrul unui tur de monitorizare a șantiemelor locale, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a prezentat stadiul lucrărilor de reabilitare și amenajare peisagistică a zonei Lacului Chereteu.
Proiectul, evaluat la 22 de milioane de lei (aproape 4,5 milioane de euro), reprezintă una dintre cele mai ambițioase investiții de regenerare urbană din zona Târnavelor.
Aflat pe teren alături de echipa de implementare și conducerea tehnică, primarul a subliniat importanța coordonării strânse între administrație, proiectanți și executant pentru menținerea ritmului de lucru> „Suntem în cartierul Chereteu, la Lacul Chereteu. Suntem împreună cu constructorul, cu responsabila noastră de proiect ;i cu supervizorul acestor lucrări. Lucrările se desfășoară într-un ritm acceptabil. Undeva anul viitor, în luna septembrie, vor fi finalizate. Avem un procent de realizare de 35%… În spatele meu vedeți că se lucrează la scena amfiteatru, la gradene. Aici va fi o scenă în aer liber unde vom avea loc spectacole”.
Edilul a explicat că, deși stadiul fizic vizibil poate părea redus la prima vedere, o mare parte din eforturile constructive de până acum au fost direcționate către consolidări, rețele subterane și pregătirea terenului. „Încă lucrările nu se văd, pentru că au fost multe lucrări ascunse, dar lucrările se desfășoară într-un ritm acceptabil. Ar putea fi un ritm mult mai bun… Cred că în perioada următoare, prin luarea unor măsuri și o mai bună colaborare cu proiectantul, ritmul va crește”, a precizat primarul Gheorghe Valentin Rotar.
Acesta a accentuat faptul că reabilitarea zonei Chereteu face parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare a spațiilor de agrement din Blaj, alături de viitoarele proiecte din zona Parcului Veza și ale Parcului Petofi Sándor. „Investiția nu se adresează doar celor care locuiesc în cartierul Chereteu, ci întregului Blaj și oamenilor din jurul Blajului”, a subliniat edilul din „Mica Romă”.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
sursa video: Gheorghe Valentin Rotar / Facebook
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