4 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit din nou. Cât costă benzina

Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit din nou. Cât costă benzina

Prețurile carburanților continuă să se mențină la un nivel ridicat în Alba Iulia și în România. După o scădere de aproximativ 17 bani per litru, motorina s-a scumpit din nou la cele mai cunoscute benzinării din oraș.

Preț carburanți Alba Iulia la data de 4 septembrie 2026, potrivit peco-online:

OMV:

Motorină – 10.16 lei

Benzină – 9.70 lei

Petrom:

Motorină – 10.10 lei

Benzină – 9.64 lei

Lukoil

Motorină – 10.23 lei

Benzină – 9.57 lei

Mol:

Motorină – 10.16 lei

Benzină – 9.70 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.18 lei

Benzină – 9.59 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 0,2%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 1,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 6,8%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 37,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

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