Video | Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), reunit la Sebeș: „Este un moment deosebit pentru județul Alba”

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), reunit la Sebeș: „Este un moment deosebit pentru județul Alba”

Municipiul Sebeș găzduiește, în perioada 4-5 septembrie 2026, ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR).

„Este un moment deosebit pentru județul Alba că are ocazia să găzduiască lucrările Consiliului UNBR, forum conducător al avocaților din România. Sunt prezenți 105 membri ai Consiliului UNBR, toți decanii din țară, plus conducerea UNBR”, a declarat pentru ziarulunirea.ro av. Mihai Baco, decanul Baroului Alba.

„Ordinea de zi este destul de consistentă, adică sunt probleme uzuale care se discută, raportat la activitatea avocațională, raportat la legislația care urmează să fie schimbată sau adoptată”, a precizat av. Mihai Baco.

Iată conținutul ordinii de azi:

*Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului U.N.B.R. din data de 18 iunie 2026;

*Măsuri de punere în aplicare a hotărârilor Congresului avocaților 2026;

*Măsuri pentru punerea în aplicare a Legii nr. 118/2026 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

*Finalizarea Procedurii de control și a Regulamentului Procedurii de control a organismului de autoreglementare UNBR în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

*Măsuri privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);

*Lucrări curente;

*Diverse.

„O onoare pentru Sebeș să găzduiască un asemenea eveniment”

„Ne bucurăm că Sebeșul, un oraș foarte dezvoltat economic, găzduiește un eveniment organizat de uniunea avocaților, o profesie liberală atât de importantă. E onorant pentru noi și cu siguranță și ne inspiră să pășim pe mai departe cu încredere pe drumul dezvoltării continue a Sebeșului.

Ne îmbogățim realmente din exporiențele tuturor celor care interacționează cu mediul economic, cu mediul administrativ și cu tot ce înseamnă legislația și activitatea per ansamblu din România”, a declarat pentru ziarulunirea.ro primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, prezent la eveniment.

Președintele UNBR: „Cea mai mare problemă cu care se confruntă avocatura este încălcarea secretului profesional și confundarea avocatului cu clientul”

Av. Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), prezent în Alba, a prezentat pentru ziarulunirea.ro principalele direcții de acțiune ale Comisiei Permanente pentru noua sesiune parlamentară, aducând în atenție provocările majore ale profesiei de avocat și rolul esențial al acestora în sistemul judiciar.

Întrebat despre activitatea curentă a Comisiei Permanente a UNBR, av. Traian Briciu a declarat că organismul de conducere lucrează la un pachet important de reforme legislative destinate sprijinirii profesiei și îmbunătățirii cadrului juridic general.

„Avem în lucru aproximativ șapte propuneri legislative pe care să le înaintăm Parlamentului pentru sesiunea care tocmai a început, privind îmbunătățirea unor activități ale avocaților, dar și situația dreptului în general”, a precizat președintele UNBR.

Solicitat să identifice cea mai mare problemă cu care se confruntă avocatura din România în acest moment, av. Traian Briciu a punctat aspecte critice legate de protecția dreptului la apărare și de presiunea exercitată asupra avocaților.

Potrivit președintelui UNBR, vulnerabilitățile majore ale profesiei sunt:

*Încălcarea secretului profesional: Secretul dintre avocat și client este tot mai des pus la încercare, afectând însăși esența actului de apărare.

*Confundarea avocatului cu clientul: O practică nocivă prin care avocatul ajunge să fie asociat direct cu faptele sau reputația persoanei pe care o reprezintă.

*Asaltul mediatic: Avocații sunt adesea supuși unor atacuri publice și mediatice pentru simplul fapt că își exercită profesia.

„Problema cu care se confruntă întreaga avocatură este problema secretului profesional, care este destul de des încălcat, problema confundării avocatului cu clientul și asaltării avocatului din punct de vedere mediatic — ca și cum ar fi un lucru rău să apere o persoană învinuită de ceva”, a subliniat av. Traian Briciu.

În ceea ce privește relația dintre avocați și celelalte instituții ale sistemului judiciar (instanțe, parchete, ministere), președintele UNBR a reafirmat rolul constituțional și legal al profesiei de avocat în garantarea statului de drept.

„Definită prin lege, relația constă în faptul că avocatul reprezintă un garant independent al drepturilor cetățenilor și este un pilon indispensabil al sistemului judiciar”, a conchis av. Traian Briciu.

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