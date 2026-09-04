Curier Județean

Accident rutier la ieșire din Aiud spre Măgina: O șoferiță de 19 ani a intrat cu mașina într-un cap de pod

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Accident rutier la ieșire din Aiud spre Măgina: O șoferiță de 19 ani a intrat cu mașina într-un cap de pod

Un accident rutier cu o mașină implicată a avut loc vineri, în jurul orei 12.00, în Aiud, la ieșire spre Măgina.

Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Aiud, la ieșire spre Măgina.

În accident ar fi vorba despre un autoturism implicat. O șoferiță de 19 ani a intrat cu mașina într-un cap de pod.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Foto: arhivă

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