VIDEO| Inundațiile de la Aiud: Prefectul județului Alba și primarul municipiului, vizită în teren, în zonele grav afectate de ape

În dimineața zilei de marți, 23 iunie, în urma ploilor torențiale, apele au năvălit pe străzile Municipiului Aiud. Pe lângă echipajele speciale trimise de ISU, la fața locului au fost prezenți și Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, Prefectul județului, Nicolae Albu și primarul Municipiului Aiud, Oana Badea.

Prefectul Nicolae Albu a declarat că încă de dimineață aceștia au fost anunțați de situația de la Aiud, dar și de faptul că a fost convocat un comitet local pentru situații de urgență și au fost depistate principalele probleme pentru a putea fi remediate în cel mai scurt timp.

„În cursul nopții am fost anunțați de ISU că sunt precipitații foarte mari la Aiud, o grupă operativă s-a deplasat cu echipaj de la Alba la Aiud. Doamna primar Oana Badea a convocat un comitet local pt situatii de urgenta, unde s-a decis să fie echipaje distribuite în tot orașul.

Punctele vulnerabile sunt la poduri, încercăm să decolmatăm podurile ca să nu blocheze și să se reverse și apa, să se îndrepte spre locuințe. Din fericire nu am avut victime, au fost evacuate cu barca două persoane adulte și un copil, iar pagubele materiale după retragerea apelor vor fi evaluate. Echipa de la ISU rămâne aici cât e nevoie, vor intra în fiecare casă cu motopompe, vor scoate apa din case și din curți”, a declarat Nicolae Albu.

Oana Badea, primarul Municipiului Aiud, a dat mai multe detalii referitoare la problemele identificate în urma inundațiilor: „De dimineață, din jurul orei 4:30 suntem în teren, am identificat problemele importante, cele care țineau de calea de curgere a apei, zona podurilor a fost sub permanentă observație. Este un ultim pod unde cregile, multe crengi, foarte multe și foarte multe aluviuni aduse de apă au împiedicat curgerea normală a apei, dar în acest moment, în afara de posibilitatea revenirii unei cantități mari de apă din amonte suntem cu debitele în scădere. Nu știm însă dacă ploile vor continua, în ce măsură Aiudul va mai fi afectat.”

Aceasta a mai spus că zona afectată este o zonă destul de mare, declarân astfel că „probleme majore au fost pe străzile Bărnuțiu, 1 Decembrie, Strada Dorului, a existat o creștere nepermisă de apă în zona băilor, zona ștrandului și pe zona Horea, în zona Teilor-Horea unde apa a ieșit. Câmpului este o stradă, din nou, afectată, de fapt o zonă preponderent expusă inundațiilor. Sunt două străzi acolo care din păcate cred că vor avea pagube.”

„Problema în momentul acesta este să nu avem nicio victimă, este primul gând al nostru, apoi, vom intra în fiecare zi, de aici încolo, la sprijinirea reintrării în normal, scoaterea nămolului, a mâlului, revenirea la normalitate.”, spune primarul.

Întrebată dacă persoanele din zonele afectate vor trebui evacuate, primarul a precizat că „în acest moment, le-am propus o evacuare voluntară pentru câteva ore, vrem să urmărim modul în care evoluează debitul de apă, pentru că a căzut o parte din mal și nu vrem să riscăm nimic. Sunt 13 familii cu care am stat de vorbă, cei de la Direcția de Asistență Socială vor veni să facă recensământul exact și dacă este nevoie, împreună cu Crucea Roșie la sala de sport de pe Tribun Tudoran, vom caza pe cei ce trebuie protejați, deocamdată vrem să fie în siguranță.”

Reamintim ca in urma inundatiilor produse in mun. Aiud, au fost evacuate 3 persoane (2 adulti si 1 copil de 9 luni), au fost evacuate 8 animale (porci), 8 strazi au fost afectate, zeci de gospodarii fiind inundate (numarul acestora creste in dinamica intervntiilor).

De asemenea s-a transmis mesaj prin RO-ALERT pentru informarea populatiei din municipiu cu privire la riscul de inundații si viituri, precum si masurile necesare a fi luate pentru salvarea vietii si protectia gospodariilor.