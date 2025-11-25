VIDEO | Într-un sat din Alba, un cuplu de tineri întorși din străinătate a investit într-o fabrică de sucuri naturale. Pasiunea lor a transformat ideea într-o afacere de succes

Într-un sat din Alba, un cuplu de tineri întorși din străinătate a investit într-o fabrică de sucuri naturale. Pasiunea lor a transformat ideea într-o afacere de succes

Într-un sat liniștit din Alba, visurile unui cuplu tânăr au prins viață sub forma unei afaceri locale cu sucuri naturale. După ani petrecuți în Germania și Franța, Crăciun Nistor și Silav Adina s-au întors în România cu economiile lor și cu dorința de a investi în comunitatea natală, mai exact în satul Doștat. Inspirându-se din bogăția fructelor locale, au decis să transforme merele abundente din zonă într-un produs apreciat atât pentru gust, cât și pentru beneficiile pentru sănătate.

Povestea lor a început cu pași mărunți, dar hotărâți: „Ideea a venit din motivul că erau foarte multe mere în zonă. Nu era nici o fabrică de procesare care să facă la un nivel de a pune pe magazine, de a evidenția oarecum produsul ăsta, suc de măr sau sucuri naturale și de a-l scoate în fața clienților prin magazine, prin intermediul multor depozite”, povestește Crăciun Nistor. Astfel, în 2021 au deschis fabrica, iar începând din 2022 au început producția efectivă, punând pe piață primele loturi în 2023.

Investiția în afacere a fost realizată aproape integral din economiile proprii. „Am avut un mic ajutor, adică tinerii întorși din străinătate, care vor să construiască ceva de 25 de mii de euro, iar tot ce se vede aici, construcție și tot, au fost construite din banii strânși în străinătate”.

Prin urmare au riscat să își investească banii munciți în străinătate în România, în Doștat, în satul natal. „Noi am văzut o oportunitate în chestia asta și am încercat să dezvoltăm comuna, să arătăm că și cei de la țară pot să facă ceva”, explică producătorul.

Fabrica se concentrează pe sucuri naturale din mere, cătină, morcovi și combinații între acestea. „Noi ne bazăm cel mai mult pe sucul de mere cu cătină și este un produs care vedem că în ultima perioadă are cea mai mare cerere pentru că e foarte bogat în vitamina C.

Mai ales în perioada asta mai rece și în perioada în care se află foarte multe bacterii, virus și alte chestii, majoritatea persoanelor folosesc pentru copii și pentru vârstnici”, transmite Crăciun Nistor.

În privința prețurilor, producătorul asigură că acestea rămân accesibile: „Noi considerăm că sunt foarte accesibile având în vedere că pe piață tot ce ține de sucuri s-au ridicat prețurile. Un litru de suc aproximativ costă 10 lei anul acesta. Până anul acesta am avut la 8 lei pe litru, dar având în vedere că totul s-a scumpit, avem taxă pe zahăr, care noi nu avem zahăr adăugat, dar există pentru că se regăsește în suc prin fructoză, avem costuri mai mari”.

De asemenea, fabrica a colaborat cu producători de renume pentru sucuri speciale. „Zona Doștat este renumită pentru așa numitele mere Red Love sau merele cu miezul roșu. Nu este produsul nostru, dar noi prelucrăm pentru cei de la Rofruct merele Red Love, facem sucuri pentru dânșii și dânșii îl comercializează mai departe”, explică Nistor. Produsul Red Love, unic în România, a oferit afacerii vizibilitate și recunoaștere, chiar dacă fabrica nu îl vinde direct.

Distribuția sucurilor proprii se face atât prin magazine locale, cât și prin colaborări cu mari retaileri.

„Am avut o oportunitate foarte faină de a ajunge în Carolina Mall în Alba Iulia, unde avem un stand deschis 3 luni de zile. Acolo avem oportunitatea de a prezenta produsul, de a oferi degustări gratis și atunci clienții oarecum își schimbă părerea despre sucurile naturale și chiar cumpără. Noi nu folosim diluare. Majoritatea clienților care degustă și consumă spun că este foarte concentrat și atunci o își dau seama că de fapt ăsta este un produs natural”, adaugă producătorul.

Sucurile sunt pasteurizate pentru păstrare și pot fi consumate până la un an de zile, chiar dacă autorizația permite un termen de până la un an și jumătate. În viitor, cuplul își propune să își extindă gama de produse: „Momentan am rămas doar la producția de sucuri, doar la aceste sortimente, pentru că părerea mea personală este că trebuie să stăpânești un produs în prima fază și apoi să te dezvolți”.

Crăciun Nistor și Silav Adina conduc afacerea împreună, fiind asociați în firmă, și oferă posibilitatea de a achiziționa sucurile direct sau angro. „Ne pot găsi pe internet pe pagina noastră de Facebook, Fructmania, sau direct pe Google pot găsi site-ul nostru unde pot și comanda pe www.fructmania.ro.

