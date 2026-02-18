Curier Județean

VIDEO | Intervenție de noapte a drumarilor pe DN 67C-Transalpina, în Alba: S-a acționat cu utilaje cu lamă și material antiderapant

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Intervenție de noapte a drumarilor pe DN 67C-Transalpina, în Alba: S-a acționat cu utilaje cu lamă și material antiderapant

Drumarii au intervenit în cursul nopții trecute pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță pe toate sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi din administrare afectate de ninsori, a anunțat DRDP Cluj ăn dimineața zilei de miercuri, 18 februarie 2026.

Se acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pe toate sectoarele de drum unde este necesar, au precizat reprezentanții DRDP Cluj.

Aceștia au făcut publice imagini de pe DN 17, județul Bistrița-Năsăud și DN 67C, județul Alba.

„Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condiţiile din trafic și să pornească la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă”, a mai transmis DRDP Cluj.

video: DRDP Cluj

