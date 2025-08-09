VIDEO | Întâlnire epică la TTA 2025, în Cetatea Alba Iulia: Radu Valahu față în față cu „Melcul Turbo”, un tir super tunat al grupului „Troaca de Aur”
Întâlnire epică la TTA 2025, în Cetatea Alba Iulia: Radu Valahu față în față cu „Melcul Turbo”, un tir super tunat al grupului „Troaca de Aur”
Peste 300 de camioane din România, dar și din Croația, Ungaria, Italia, Suedia, Slovenia, Cehia și Polonia, participă weekend-ul acesta la cea de a șasea ediție a Truck Tuning Art 2025, în Cetatea Alba Carolina.
Coloana de camioane a intrat în Cetatea Alba Iulia vineri, 8 august, în jurul orei 16.00, locația devenind în scurt timp neîncăpătoare pentru miile de vizitatori veniți să admire titanii șoselelor în toată măreția lor.
Radu Valahu este din nou prezent la Alba Iulia pentru a bate noi recorduri la tractarea unor camioane expuse. Sâmbătă, începând cu ora 17.00, în Piața Toboșarului din Cetatea Alba Carolina, cel mai puternic român a fost față în față cu „Melcul Turbo”, un camion expus şi anul trecut de către grupul „Troaca de Aur”, camion care a avut atașată o semiremorcă încărcată cu un simulator auto.
Camionul, cu tot cu tablele care au fost puse extra pe semiremorcă, are în jur de 13 tone, iar remorca va fi plină cât cuprinde de oameni, după cum a cerut Radu Valahu.
Forţa lui Radu Valahu va fi pusă la încercare și duminică, ultima zi de festival, când va încerca să doboare un nou record, ”duelându-se” cu un autotractor cu semiremorcă încărcat cu masa totală de 40 de tone.
A doua zi de TTA 2025 va continua de la ora 20.00 cu un concert Cristian Alexievici Band, iar între 22-22:30 cu un spectacol de lumini și umbre asigurat de camioanele participante.
Duminică, 10 august 2025
– ORA 10 – Deschiderea programului
– ORA 10-12 – Jurizarea camioanelor
– ORA 12 – Poziționarea si pregătirea camionului care va fi tractat de Radu Valahu
– ORA 13 – Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, se va încerca tractarea unui autocamion încărcat
– ORA 14-16 – Concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA-ului.
Concursul este arbitrat de ARBITRUL INTERNAȚIONAL ROXANA AVRAM GEORGESCU (VALAHIȚA) – OPEN fără limita de greutate pentru șoferii prezenți la festival.
Câștigătorii concursului vor primii premii după cum urmează Locul I, Locul II si Locul III.
– ORA 16 – Festivitate de Premiere și licitația cu Scop Caritabil #HaiSaAjutam
Licitația caritabilă – cu această ocazie va fi scos la licitație tricoul unic aniversar “6 ani TTA”, precum și alte obiecte puse la dispoziție de către participanți și sponsori cu scopul de a veni în sprijinul unei familii cu trei copii, din Broșteni, care si-au pierdut agoniseala de o viață în urma inundațiilor recente. Ambii părinți sunt șoferi pe comunitate.
