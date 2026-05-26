VIDEO: Infern în Valea Jiului pentru CSM Unirea Alba Iulia, la barajul cu Minerul Lupeni pentru Liga 2! CSM Unirea Alba Iulia, deplasare gratuită pentru suporteri!
Infern în Valea Jiului pentru CSM Unirea Alba Iulia, la barajul cu Minerul Lupeni pentru Liga 2, sâmbătă, 30 mai, ora 17.30!
Va fi infernal pentru CSM Unirea Alba Iulia în Valea Jiului, la confruntarea cu Minerul Lupeni, barajul semifinal pentru promovarea în Liga 2, sâmbătă, 30 mai, la ora 17.30.
Citește și: Baraj pentru Liga 2, Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia! Dragoș Militaru (antrenor CSM Unirea Alba Iulia): „Cel mai important meci e la Lupeni și trebuie să facem tot ce depinde de noi”
Asta întrucât, pe arena din municipiul de pe Jiul de Vest se anunță o atmosferă incendiară, cu presiune. Sunt așteptați peste 5000 de spectatori la o confruntare „de totul sau nimic”, pentru un loc în finala de sâmbătă 6 iunie.
Pe această cale anunțăm că CSM Unirea Alba Iulia asigură deplasare gratuită pentru suporteri la meciul de la Lupeni (înscrierile, până astăzi, la ora 20.00, Adrian Popa 0755/ 833853).
„Lupii negrii”, recunoscută drept una dintre cele mai înfocate galerii din țară, fac show la jocurile favoriților, încurajați într-un mod ce merită respect pentru pasiunea afișată. „Mi-ar fi plăcut să fi fost noi prima echipă extrasă din urnă, dar e bine și așa. Am încredere în echipă, noi am avut obiectiv să ajungem în play-off și totul e un plus pentru noi. Am ajuns la baraj și de ce nu, dacă echipa își menține forma, de ce nu să ajungem și în Liga 2”, a spus Emil Părău, finanțatorul lupenarilor, pentru Radio Timișoara.
*Și Minerul, la al doilea baraj consecutiv
„Roș-negrii” sunt la al doilea baraj consecutiv de promovare în eșalonul secund, la fel ca „alb-negrii” (în 2025, eliminați după loviturile de departajare de SCM Rm. Vâlcea). Minerul, care ultima dată a jucat în Liga 2 acum 16 ani, a fost primită în eșalonul terț la cerere, prin bunăvoința FRF, după ce acum 2 ani a pierdut barajul de promovare în Liga 3 în dubla cu Viitorul Arad (0-0, 0-3).
Anul trecut, minerii au fost eliminați în drumul spre Liga 2 de Olimpia Satu Mare (2-2, 0-4). Sunt extrem de tari pe propriul teren, ultimul eșec în fața fanilor fiind cu Jiul Petroșani, marea rivală (0-2, în 6 septembrie), acum 8 luni!
În play-off au realizat un parcurs excelent, 6 victorii și două remize, 16 goluri înscrise și unul singur încasat, marea lovitură fiind dată în runda finală, la Caracal, 3-0 cu echipa secundă a campioanei Universitatea Craiova.
Au 4 victorii succesive și 5 jocuri în care nu au primit gol! Din lot fac parte ex-uniriștii Cr. Creciunesc, Raicea și Voinea (ultimii doi, în sezonul trecut), dar și Dulap, Chițimia și Vl. Popa (ex-Metalurgistul Cugir). Se remarcă aripile africane Moses Baidoo (28 de ani, stânga) și Robert Eshun (27 de ani, dreapta).
Pe banca tehnică a fost multă vânzoleală, plecând de la Dan Voicu (director tehnic), Aurel Moldovan (interimar etapa 7), Gabriel Toma (etapele 8-22) și Ionuț Moșteanu (50 de ani, a stat doi ani și jumătate pe bară, ultima dată la Foresta Suceava), instalat inspirat înainte de play-off.
Foto, Video: Galerie Minerul Lupeni!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Amir Jorza, căpitanul Unirii Alba Iulia, apt pentru barajul cu Minerul Lupeni, după accidentarea din partida cu Sănătatea Cluj! „Avem speranțe și încredere că va fi bine”, spune mijlocașul „alb-negrilor”
Amir Jorza, căpitanul Unirii Alba Iulia, apt pentru barajul cu Minerul Lupeni, după accidentarea din partida cu Sănătatea Cluj! „Avem speranțe și încredere că va fi bine”, spune mijlocașul „alb-negrilor” Amir Jorza, căpitanul Unirii Alba Iulia, este apt pentru barajul cu Minerul Lupeni, după accidentarea din partida cu Sănătatea Cluj. În minutul 40, mijlocașul „alb-negrilor” […]
FOTO: LPS Alba Iulia, locul 3 la Cupa „Flykick Swim.Store.Ro” Baia Mare | Înotătorii albaiulieni, zestre de 69 de medalii, aproape jumătate din aur
LPS Alba Iulia, locul 3 la Cupa „Flykick Swim.Store.Ro” Baia Mare | Înotătorii albaiulieni, zestre de 69 de medalii, aproape jumătate din aur Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia s-a clasat pe locul 3 la Cupa „Flykick Swim.Store.Ro” Baia Mare, înotătorii din Cetatea Marii Uniri reușind o zestre impresionantă care totalizează 69 de medalii (30 […]
Sports Festival 2026: mai multe provocări, mai multe competiții, mai multă mișcare | Sports FIT Games și Adventure Arena ridică pulsul festivalului
Sports Festival 2026: mai multe provocări, mai multe competiții, mai multă mișcare | Sports FIT Games și Adventure Arena ridică pulsul festivalului din 11-14 iunie, a Cluj-Napoca Provocări și competiții pentru publicul activ, activări pentru copii și inițiative dedicate accesului la sport la Sports Festival 2026! Citește și: Începe SPORTS FESTIVAL 2025, universul sportului revine: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Universitatea din Alba Iulia, acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China): Viorica Dăncilă, prezentă la ceremonia oficială
Universitatea din Alba Iulia, acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China): Viorica Dăncilă, prezentă la ceremonia oficială...
FOTO | Traian Băsescu a primit înapoi cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu: „De azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”
Traian Băsescu a primit înapoi cetățenia Republicii Moldova. Maia Sandu: „De azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul...
Știrea Zilei
MÂINE | Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu, vizită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Manifestări dedicate împlinirii a 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României
Principesa Margareta și Principele Radu, vizită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Manifestări dedicate împlinirii a 160...
VIDEO | ACCIDENT rutier MORTAL în comuna Livezile: O femeie de 63 de ani DECDATĂ după ce a rămas prinsă sub o mașină care s-a răsturnat / A fost solicitat elicopter SMURD
ACCIDENT rutier MORTAL în comuna Livezile: O femeie de 63 de ani DECDATĂ după ce a rămas prinsă sub o...
Curier Județean
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa 0 pozitiv și B pozitiv: ,,Avem MARE NEVOIE de donatori”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa 0 pozitiv și B pozitiv: ,,Avem MARE NEVOIE de donatori”...
31 mai – 1 iunie 2026: Ziua Copilului în „Ținutul Fericirii”, la Alba Iulia: Tobogane, parada modei pentru copii, demonstrații de robotică, jocuri și întreceri și multă înghețată. PROGRAM
31 mai – 1 iunie 2026: Ziua Copilului în „Ținutul Fericirii”, la Alba Iulia: Tobogane, parada modei pentru copii, demonstrații...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...