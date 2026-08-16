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FOTO ȘTIREA TA | Calul de pe strada Alcalá de Henares, motiv de nemulțumire pentru șoferii din zonă: „Am făcut nenumărate sesizări. Noaptea îl poți lua pe capota mașinii și nu are cine să te despăgubească”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

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Calul de pe strada Alcalá de Henares, motiv de nemulțumire pentru șoferii din zonă: „Am făcut nenumărate sesizări. Noaptea îl poți lua pe capota mașinii și nu are cine să te despăgubească”

O persoană anonimă a explicat că, de aproximativ o lună, un cal își face veacul pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia.

Potrivit acesteia, a făcut „nenumărate” sesizări la Poliția Locală, însă animalul continuă să apară pe stradă. Persoana atrage atenția că, în special pe timpul nopții, șoferii trebuie să fie foarte atenți deoarece un eveniment rutier nefericit s-ar putea întâmpla în orice moment:

,,Am făcut nenumărate sesizări la Poliția Locală. Este vorba despre calul care de 1 lună de zile e tot pe strada Alcalá de Henares. Nu se ia nicio măsură. Noaptea îl poți lua pe capota mașinii și nu are cine să te despăgubească.”, se arată în mesajul transmis de persoana anonimă.

Problema a fost semnalată în repetate rânduri și de alți locuitori din zonă, însă, până în acest moment, nu au fost luate măsuri concrete.

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