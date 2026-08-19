Minor de 17 ani, din Alba Iulia, prins fără carnet la volanul unei mașini pe o stradă din oraș. Bărbatul care i-a încredințat autoturismul era pasager

Un tânăr de 17 ani din Alba Iulia a fost depistat de polițiști conducând un autoturism pe o stradă din municipiu, deși nu deține permis de conducere.

Mașina i-ar fi fost încredințată de un bărbat de 46 de ani, pasager în autoturism.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 august 2026, în jurul orei 20.10, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Nazareth Illit din municipiu, un autoturism condus de un tânăr de 17 ani, din Alba Iulia.

Polițiștii au constatat că autoturismul i-ar fi fost încredințat, pentru a fi condus pe drumurile publice, de către un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Alba Iulia, pasager în autoturism. De asemenea, din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care nu deține permis de conducere.

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