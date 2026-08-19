Ştirea zilei

Minor de 17 ani, din Alba Iulia, prins fără carnet la volanul unei mașini pe o stradă din oraș. Bărbatul care i-a încredințat autoturismul era pasager

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

De

Minor de 17 ani, din Alba Iulia, prins fără carnet la volanul unei mașini pe o stradă din oraș. Bărbatul care i-a încredințat autoturismul era pasager

Un tânăr de 17 ani din Alba Iulia a fost depistat de polițiști conducând un autoturism pe o stradă din municipiu, deși nu deține permis de conducere.

Mașina i-ar fi fost încredințată de un bărbat de 46 de ani, pasager în autoturism.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 august 2026, în jurul orei 20.10, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Nazareth Illit din municipiu, un autoturism condus de un tânăr de 17 ani, din Alba Iulia.

Polițiștii au constatat că autoturismul i-ar fi fost încredințat, pentru a fi condus pe drumurile publice, de către un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Alba Iulia, pasager în autoturism. De asemenea, din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care nu deține permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Bărbat de 30 de ani, din Alba, arestat preventiv după ce și-ar fi agresat și violat concubina: De ce a fost înlocuită măsura inițială a controlului judiciar

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

19 august 2026

De

Bărbat de 30 de ani, din Alba, arestat preventiv după ce și-ar fi agresat și violat concubina: De ce a fost înlocuită măsura inițială a controlului judiciar Un bărbat de 30 de ani, din Alba, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia susțin că și-ar fi […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Inevitabilul s-a produs! Calul de pe strada Alcalá de Henares a murit după ce a sărit în fața unei mașini condusă de un tânăr șofer. Momentul impactul, surprins de o cameră de bord

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

19 august 2026

De

Inevitabilul s-a produs! Calul de pe strada Alcalá de Henares a murit după ce a sărit în fața unei mașini condusă de un tânăr șofer. Momentul impactul, surprins de o cameră de bord Calul care își făcea veacul pe strada Alcalá de Henares din Alba Iulia a murit după ce a fost lovit de o […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Microbuz al Primăriei Alba Iulia, oprit în trafic de Poliție: Nu avea RCA, iar șoferul nu deținea atestat profesional

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 ore

în

18 august 2026

De

Microbuz al Primăriei Alba Iulia, oprit în trafic de Poliție: Nu avea RCA, iar șoferul nu deținea atestat profesional Un microbuz electric, deținut de Primăria Alba Iulia și destinat transportului elevilor, în care se aflau mai mulți pasageri, a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri din Alba Iulia, luni, 17 august 2026.  Microbuzul era […]

Citește mai mult