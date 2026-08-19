Amenzi de 6.700 de lei în doar 3 ore la Ocna Mureș: Peste 30 de autovehicule verificate și 20 de abateri constatate

Polițiștii din Ocna Mureș au desfășurat, ieri, 18 august, o acțiune care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

Au fost verificate 30 de autovehicule și au fost constate 20 de abateri de natură contravențională. Oamenii legii au dat amenzi de 6.700 de lei.

Conform IPJ Alba, la data de 18 august 2026, în intervalul orar 19.00 – 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș, împreună cu cei ai Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș, au desfășurat o acțiune, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 40 de verificări de persoane și peste 30 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 20 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 6.700 de lei.

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