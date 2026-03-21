VIDEO | INEDIT la Alba Iulia: Garda Apulum a refăcut, în premieră, ritualul roman de purificare a instrumentelor muzicale militare. Tradiție înaintea debutului campaniilor militare

INEDIT la Alba Iulia: Garda Apulum a refăcut, în premieră, ritualul roman de purificare a instrumentelor muzicale militare. Tradiție înaintea debutului campaniilor militare

Sezonul reconstituirilor istorice antice organizate de Garda Apulum din Alba Iulia a debutat astăzi, 21 martie 2026, la ora 13:00, cu un moment special inspirat din tradițiile Romei antice.

Mai exact, Garda Apulum din Alba Iulia a refăcut, în premieră, un moment special inspirat din tradițiile Romei antice. Este vorba despre un ritual de purificare a instrumentelor muzicale militare, menit să marcheze începutul sezonului militar.

,,Sunt reenactori veniți cam de prin toată țara, care vor să participe și să lansăm anul de reconstituire istorică altfel decât în alți ani și, bineînțeles, în toamnă, vom încerca să completăm ritualul acesta prin ceea ce se numește Armilustrium, adică este acel festival sau ritual de încheiere a sezonului militar și, implicit, a sezonului de reconstituire istorică. Va avea loc pe 19 octombrie sau în cel mai apropiat weekend de această dată”, a explicat, pe data de 18 martie 2026, centurionul Caius Cassius Proculeianus în Garda Apulum, pentru Ziarul Unirea.

Acesta a mai explicat și că până la sfârșitul lunii septembrie vor avea loc reprezentații, cu care locuitorii din Alba Iulia au fost obișnuiți an de an. Dacii, dansatoarele și gladiatorii vor participa la aceste manifestații.

,,Avem din nou Festivalul Roman Apulum, va fi în cel mai apropiat weekend de 15 august, adică anul ăsta va fi între 14 și 16 august, și pe parcursul anului vom încerca să mai aducem și alte surprize în acest program, nu neapărat în Cetate, ci și în împrejurimi”, a mai povestit Ciprian Dobra (Muzeul Principia), centurionul Caius Cassius Proculeianus în Garda Apulum, pentru Ziarul Unirea.

