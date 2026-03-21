VIDEO | INEDIT la Alba Iulia: Garda Apulum a refăcut, în premieră, ritualul roman de purificare a instrumentelor muzicale militare. Tradiție înaintea debutului campaniilor militare

Bogdan Ilea

Sezonul reconstituirilor istorice antice organizate de Garda Apulum din Alba Iulia a debutat astăzi, 21 martie 2026, la ora 13:00, cu un moment special inspirat din tradițiile Romei antice.

Mai exact, Garda Apulum din Alba Iulia a refăcut, în premieră, un moment special inspirat din tradițiile Romei antice. Este vorba despre un ritual de purificare a instrumentelor muzicale militare, menit să marcheze începutul sezonului militar.

,,Sunt reenactori veniți cam de prin toată țara, care vor să participe și să lansăm anul de reconstituire istorică altfel decât în alți ani și, bineînțeles, în toamnă, vom încerca să completăm ritualul acesta prin ceea ce se numește Armilustrium, adică este acel festival sau ritual de încheiere a sezonului militar și, implicit, a sezonului de reconstituire istorică. Va avea loc pe 19 octombrie sau în cel mai apropiat weekend de această dată”, a explicat, pe data de 18 martie 2026, centurionul Caius Cassius Proculeianus în Garda Apulum, pentru Ziarul Unirea.

Acesta a mai explicat și că până la sfârșitul lunii septembrie vor avea loc reprezentații, cu care locuitorii din Alba Iulia au fost obișnuiți an de an. Dacii, dansatoarele și gladiatorii vor participa la aceste manifestații.

,,Avem din nou Festivalul Roman Apulum, va fi în cel mai apropiat weekend de 15 august, adică anul ăsta va fi între 14 și 16 august, și pe parcursul anului vom încerca să mai aducem și alte surprize în acest program, nu neapărat în Cetate, ci și în împrejurimi”, a mai povestit Ciprian Dobra (Muzeul Principia),  centurionul Caius Cassius Proculeianus în Garda Apulum, pentru Ziarul Unirea.

Ştirea zilei

VIDEO | ,,Sărbătoarea mierii” 2026 a început la Blaj: ”Mica Romă” a devenit cel mai dulce oraș din România. Ateliere de meșteșuguri, olărit, concerte și poze cu Regina Mierii, printre activități

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

21 martie 2026

De

,,Sărbătoarea mierii” 2026 a început la Blaj: ”Mica Romă” a devenit cel mai dulce oraș din România. Ateliere de meșteșuguri, olărit, concerte și poze cu Regina Mierii, printre activități ,,Mica Romă” a devenit capitala mierii, timp de două zile, mai exact 21 și 22 martie 2026. Cu această ocazie, Sărbătoarea Mierii a ajuns la ediția […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud înființează o nouă asociație pentru gestionarea transportului local: „Suntem deschiși la colaborare și cu alte primării”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 20 de ore

în

20 martie 2026

De

Municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud înființează o nouă asociație pentru gestionarea transportului local: „Suntem deschiși la colaborare și cu alte primării” Municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud vor înființa o asociație de dezvoltare intercomunitară de utilități publice, care va gestiona serviciul de transport public local în zona metropolitană Alba Iulia-Ciugud. În paralel, cele două […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Păcănelele urmează să fie interzise și în municipiul Blaj: Consultare publică pe tema proiectului de HCL

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

20 martie 2026

De

Păcănelele urmează să fie interzise și în municipiul Blaj: Consultare publică pe tema proiectului de HCL Primăria Blaj a pus, joi, 19 martie 2026 în consultare publică un proiect de hotărâre privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc pe raza Municipiului Blaj și aprobarea Regulamentului pentru emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurarea jocurilor de noroc […]

Citește mai mult