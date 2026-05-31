Curtea de Apel Alba Iulia a tăiat aproape un an din pedeapsa unui traficant de droguri și etnobotanice: Rețeaua care a alimentat consumatori timp de 5 ani, destructurată definitiv
Curtea de Apel Alba a pronunțat, joi, 28 mai 2026 o decizie definitivă într-un dosar de trafic de droguri de mare risc și substanțe psihoactive care a vizat doi inculpați acuzați că au alimentat ani la rând piața locală de „cristal” și alte substanțe interzise.
Magistrații au redus pedeapsa unuia dintre inculpați după ce acesta a colaborat cu anchetatorii și a făcut denunțuri împotriva altor traficanți, însă au menținut integral condamnarea celuilalt, considerat principalul furnizor al rețelei.
Droguri vândute în zeci de tranzacții
Potrivit hotărârii definitive, ancheta DIICOT a scos la iveală o activitate infracțională desfășurată pe perioade îndelungate, în care inculpații au vândut droguri de mare risc și substanțe psihoactive către numeroși consumatori.
Primul inculpat, în vârstă de 22 de ani și fără antecedente penale, a fost găsit vinovat că, între 2024 și 2025, a comercializat în mod repetat substanțe cunoscute pe piața consumatorilor drept „cristal”, atât sub formă de pulbere, cât și de pietricele. Potrivit instanței, acesta a efectuat 20 de acte materiale de trafic și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive.
Anchetatorii au documentat vânzări repetate către mai mulți consumatori, uneori la prețuri de 100 sau 200 de lei per gram. În unele situații, inculpatul oferea gratuit drogurile pentru a-și fideliza clienții, după care continua comercializarea contra cost.
La percheziția domiciliară efectuată în septembrie 2025, anchetatorii au descoperit cantități de 4-BMC și 3-CMC, droguri sintetice încadrate la categoria substanțelor cu risc ridicat. Instanța a subliniat că activitatea infracțională a fost oprită doar prin intervenția organelor judiciare.
Principalul traficant, activitate infracțională începută în 2020
Cel de-al doilea inculpat a primit cea mai severă pedeapsă după ce judecătorii au concluzionat că a desfășurat o activitate infracțională constantă încă din anul 2020.
Conform motivării, acesta a efectuat aproximativ 60 de acte materiale de trafic de droguri de mare risc, inclusiv vânzări repetate de 3-CMC către colaboratori autorizați ai DIICOT și către numeroși consumatori. Unele tranzacții au fost realizate chiar prin intermediul fratelui său.
Magistrații au reținut că inculpatul acționa în stare de recidivă și că avea deja alte condamnări penale, aspect care a cântărit decisiv la individualizarea pedepsei.
Curtea de Apel Alba Iulia a arătat că durata mare a activității infracționale, cantitățile traficate și numărul mare de persoane alimentate cu droguri demonstrează o „perseverență infracțională accentuată” și un pericol social ridicat.
Reducere de pedeapsă pentru colaborarea cu anchetatorii
Instanța a admis apelul formulat de inculpatul mai tânăr și a constatat că acesta a beneficiat de dispozițiile Legii privind protecția martorilor, după ce a făcut un denunț și a sprijinit ancheta DIICOT prin facilitarea unor achiziții autorizate de droguri.
Judecătorii au apreciat că acesta a avut o atitudine sinceră, a recunoscut faptele și a colaborat cu organele judiciare, motiv pentru care pedeapsa i-a fost redusă.
Astfel, Curtea de Apel a scăzut pedeapsa pentru traficul de droguri de mare risc de la 2 ani și 3 luni la 1 an și 7 luni de închisoare, iar pedeapsa pentru operațiuni cu substanțe psihoactive de la 2 ani și 6 luni la 1 an și 10 luni.
În final, după contopirea pedepselor, inculpatul va executa 2 ani, 4 luni și 10 zile de închisoare în regim de detenție.
Condamnare menținută: „Numai intervenția autorităților a stopat activitatea”
În cazul celui de-al doilea inculpat, Curtea de Apel a respins apelul ca nefondat și a menținut condamnarea la 6 ani de închisoare.
Magistrații au explicat că, deși inculpatul are un copil minor în întreținere și a avut o conduită relativ cooperantă în proces, gravitatea faptelor și recidiva nu permit o pedeapsă apropiată de minimul legal.
Instanța a evidențiat că traficul de droguri produce efecte devastatoare asupra consumatorilor, de la dependență și tulburări psihice până la deteriorarea funcțiilor cognitive și riscul de deces prin supradoză.
„Numai intervenția organelor judiciare a condus la încetarea activității infracționale”, au subliniat judecătorii în motivare.
Confiscări și executare în penitenciar
Curtea a menținut măsurile de confiscare a drogurilor și a sumelor de bani provenite din vânzarea acestora. De asemenea, ambii inculpați au rămas cu pedepsele complementare privind interzicerea unor drepturi civile și publice.
Judecătorii au arătat că legea interzice suspendarea executării pedepsei pentru infracțiunile de trafic de droguri de mare risc, astfel că ambii condamnați vor executa efectiv pedepsele în penitenciar.
Decizia de joi, 28 mai 2026 a Curții de Apel Alba Iulia este definitivă.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
