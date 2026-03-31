VIDEO | Începe colectarea selectivă, pe 5 fracții, a gunoiului menajer în zonele de blocuri din Blaj: Monitorizare video a eco-insulelor instalate

De miercuri, 1 aprilie 2026, în zonele de blocuri din Blaj va începe colectarea selectivă a gunoiului menajer, a anunțatr primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Potrivit acestuia, la dispoziția blăjenilor vor fi 5 eco-insule subterane și 18 eco-insule supraterane. Timp de o lună acestea vor funcționa în paralel cu vechile containere. Tot în prima lună va fi o perioadă de „grație”, în care nu vor fi sacționate abaterile de la regulamentul sistemului de colctare selectivă a deșeurilor.

Noul sistem de colectare a gunoiului menajer, pe 5 fracții, va fi monitorizat cu camere de luat vederi.

„Îi rog pe toți blăjenii să înceapă să selecteze gunoiul pe care îl obțin”, a transmis primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI