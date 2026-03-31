VIDEO | Începe colectarea selectivă, pe 5 fracții, a gunoiului menajer în zonele de blocuri din Blaj: Monitorizare video a eco-insulelor instalate
De miercuri, 1 aprilie 2026, în zonele de blocuri din Blaj va începe colectarea selectivă a gunoiului menajer, a anunțatr primarul Gheorghe Valentin Rotar.
Potrivit acestuia, la dispoziția blăjenilor vor fi 5 eco-insule subterane și 18 eco-insule supraterane. Timp de o lună acestea vor funcționa în paralel cu vechile containere. Tot în prima lună va fi o perioadă de „grație”, în care nu vor fi sacționate abaterile de la regulamentul sistemului de colctare selectivă a deșeurilor.
Noul sistem de colectare a gunoiului menajer, pe 5 fracții, va fi monitorizat cu camere de luat vederi.
„Îi rog pe toți blăjenii să înceapă să selecteze gunoiul pe care îl obțin”, a transmis primarul Gheorghe Valentin Rotar.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
