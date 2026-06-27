Ştirea zilei

VIDEO | INCENDIU la o stație de încărcare a vehiculelor electrice din Aiud

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

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VIDEO | INCENDIU la o stație de încărcare a vehiculelor electrice din Aiud

Un incendiu s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 27 iunie 2026 la o stație de încărcare a vehiculelor electrice din Aiud.

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Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21.00 în zona Gării Aiud.

În imaginile de la fața locului se poate observa cum în preajma stației de încărcare cuprinsă de flăcări se află un autobuz electric.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii.

Vom reveni cu detalii.

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