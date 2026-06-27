Cât a ajuns darul de nuntă în 2026: Cum arată nunțile în România pe fondul creșterii accelerate a prețurilor

Creșterea accelerată a prețurilor din ultimii ani își face simțit efectul și în sezonul nunților, unde organizarea unui eveniment a ajuns să fie semnificativ mai costisitoare decât în trecut. În acest context, și sumele oferite de invitați în plic au crescut, spun specialiștii din domeniu.

Potrivit acestora, în 2026, darul de nuntă ajunge în medie la aproximativ 1.000 de lei de persoană, în funcție de oraș și de gradul de apropiere față de miri. În unele cazuri, suma oferită echivalează chiar cu un salariu minim.

„Tot, tot a crescut cu peste 30%. Aș putea să spun că o nuntă, în 2026, poate să plece de la 50.000 – 60.000 de euro în sus”, afirmă Anca Cornea, wedding planner, subliniind presiunea tot mai mare asupra bugetelor de organizare.

Și structura costurilor de bază s-a modificat semnificativ. Doar meniul poate porni de la 350 de lei de persoană, la care se adaugă barul, personalul și eventuale taxe pentru închirierea locației, ceea ce împinge rapid bugetul total la valori considerabile.

„Poate să înceapă deja de la 350 de lei meniul de mâncare. Plus, la sală mai au costurile barului, încă 150 de lei, cu staff-ul inclus”, explică Natalia Litvinenco, organizator de evenimente.

În acest context, invitații devin tot mai atenți la cheltuieli. Mulți își calculează cu strictețe bugetul înainte de a confirma participarea, iar unii aleg chiar să nu mai meargă la eveniment, trimițând doar un cadou sau o sumă mai mică.

„În perioade de constrângeri bugetare, oamenii se gândesc de mai mult ori în momentul luării deciziei de a cheltui banii”, explică economistul Radu Nechita.

Diferențele de venituri și apropierea față de miri influențează direct valoarea darului, iar pentru unele familii participarea la mai multe nunți într-un singur an ajunge să reprezinte o povară financiară comparabilă cu o vacanță.

Pe fondul acestor costuri tot mai ridicate, și numărul căsătoriilor este în scădere. În 2024, în România au fost înregistrate aproximativ 100.000 de căsătorii, cu aproape 30% mai puține decât în 2018, semn că „bilanțul” social al nunților se schimbă odată cu economia.

sursa: Știri pe Surse