Actualitate

Cât a ajuns darul de nuntă în 2026: Cum arată nunțile în România pe fondul creșterii accelerate a prețurilor 

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Cât a ajuns darul de nuntă în 2026: Cum arată nunțile în România pe fondul creșterii accelerate a prețurilor

Creșterea accelerată a prețurilor din ultimii ani își face simțit efectul și în sezonul nunților, unde organizarea unui eveniment a ajuns să fie semnificativ mai costisitoare decât în trecut. În acest context, și sumele oferite de invitați în plic au crescut, spun specialiștii din domeniu.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Potrivit acestora, în 2026, darul de nuntă ajunge în medie la aproximativ 1.000 de lei de persoană, în funcție de oraș și de gradul de apropiere față de miri. În unele cazuri, suma oferită echivalează chiar cu un salariu minim.

„Tot, tot a crescut cu peste 30%. Aș putea să spun că o nuntă, în 2026, poate să plece de la 50.000 – 60.000 de euro în sus”, afirmă Anca Cornea, wedding planner, subliniind presiunea tot mai mare asupra bugetelor de organizare.

Și structura costurilor de bază s-a modificat semnificativ. Doar meniul poate porni de la 350 de lei de persoană, la care se adaugă barul, personalul și eventuale taxe pentru închirierea locației, ceea ce împinge rapid bugetul total la valori considerabile.

„Poate să înceapă deja de la 350 de lei meniul de mâncare. Plus, la sală mai au costurile barului, încă 150 de lei, cu staff-ul inclus”, explică Natalia Litvinenco, organizator de evenimente.

În acest context, invitații devin tot mai atenți la cheltuieli. Mulți își calculează cu strictețe bugetul înainte de a confirma participarea, iar unii aleg chiar să nu mai meargă la eveniment, trimițând doar un cadou sau o sumă mai mică.

„În perioade de constrângeri bugetare, oamenii se gândesc de mai mult ori în momentul luării deciziei de a cheltui banii”, explică economistul Radu Nechita.

Diferențele de venituri și apropierea față de miri influențează direct valoarea darului, iar pentru unele familii participarea la mai multe nunți într-un singur an ajunge să reprezinte o povară financiară comparabilă cu o vacanță.

Pe fondul acestor costuri tot mai ridicate, și numărul căsătoriilor este în scădere. În 2024, în România au fost înregistrate aproximativ 100.000 de căsătorii, cu aproape 30% mai puține decât în 2018, semn că „bilanțul” social al nunților se schimbă odată cu economia.

sursa: Știri pe Surse

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de Valea Târnavelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

27 iunie 2026

De

Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de Valea Târnavelor Lucrările de asfaltare pe sectorul din județul Alba al Drumului Național (DN) 14 B au continuat și în zilele cu căldură excesivă. Sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 15.00, în zona lucrărilor temperatura […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum trecem mai ușor peste caniculă: Medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

27 iunie 2026

De

Cum trecem mai ușor peste caniculă: Medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare Ministerul Sănătăţii a transmis  o serie de recomandări ale medicilor către populaţie pentru a trece cu bine peste valul de caniculă cu care se confruntă România zilele acestea. „Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu […]

Citește mai mult

Actualitate

Șofer din Mureș cu permisul suspendat, identificat de oamenii legii la Lupșa. Polițiștii i-au deschis dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

27 iunie 2026

De

Șofer din Mureș cu permisul suspendat, identificat de oamenii legii la Lupșa. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din localitatea Stânceni, județul Mureș, a fost depistat de polițiști conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 26 spre 27 iunie […]

Citește mai mult