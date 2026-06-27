Cât a ajuns darul de nuntă în 2026: Cum arată nunțile în România pe fondul creșterii accelerate a prețurilor
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VIDEO | Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de Valea Târnavelor
Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de Valea Târnavelor Lucrările de asfaltare pe sectorul din județul Alba al Drumului Național (DN) 14 B au continuat și în zilele cu căldură excesivă. Sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 15.00, în zona lucrărilor temperatura […]
Cum trecem mai ușor peste caniculă: Medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare
Cum trecem mai ușor peste caniculă: Medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare Ministerul Sănătăţii a transmis o serie de recomandări ale medicilor către populaţie pentru a trece cu bine peste valul de caniculă cu care se confruntă România zilele acestea. „Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu […]
Șofer din Mureș cu permisul suspendat, identificat de oamenii legii la Lupșa. Polițiștii i-au deschis dosar penal
Șofer din Mureș cu permisul suspendat, identificat de oamenii legii la Lupșa. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din localitatea Stânceni, județul Mureș, a fost depistat de polițiști conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 26 spre 27 iunie […]
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Cât a ajuns darul de nuntă în 2026: Cum arată nunțile în România pe fondul creșterii accelerate a prețurilor
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026: Cum arată nunțile în România pe fondul creșterii accelerate a prețurilor Creșterea...
VIDEO | Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de Valea Târnavelor
Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de...
Știrea Zilei
VIDEO | Cine este Prima Regină a Rozelor din Aiud: A fost încoronată la Sărbătoarea Rozelor 2026
Cine este Prima Regină a Rozelor din Aiud: A fost încoronată la Sărbătoarea Rozelor 2026 Imola Bakk, fiica familiei Bakk...
VIDEO | Femeie de 37 de ani, din Aiud, REȚINUTĂ pentru conducere sub influența alcoolului: A provocat un accident
Femeie de 37 de ani, din Aiud, REȚINUTĂ pentru conducere sub influența alcoolului: A provocat un accident Sâmbătă, 27 iunie...
Curier Județean
VIDEO | INCENDIU în Oiejdea: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Importante efective de pompieri mobilizate
INCENDIU în Oiejdea: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Importante efective de pompieri mobilizate Un incendiu a izbucnit sâmbătă după...
INCENDIU în comuna Ceru-Băcăinți: Focul a cuprins o locuință din Curpeni. Intervin și pompieri din Geoagiu (Hunedoara)
INCENDIU în comuna Ceru-Băcăinți: Focul a cuprins o locuință din Curpeni. Intervin și pompieri din Geoagiu (Hunedoara) Detașamentul de pompieri...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
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23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...