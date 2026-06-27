VIDEO | INCENDIU în Oiejdea: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Importante efective de pompieri mobilizate

INCENDIU în Oiejdea: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Importante efective de pompieri mobilizate

Un incendiu a izbucnit sâmbătă după amiază la Oiejdea.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu pe raza localității Oiejdea, a transmis ISU Alba, sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 16.42..

Este vorba despre un incendiu izbucnit la baloți de paie.

„Se intervine pentru stingerea incendiului.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și SVSU Galda de Jos”, au precizat reprezentanții ISU Alba.

video: ISU Alba

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