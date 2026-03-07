VIDEO | INCENDIU de vegetație uscată la Săliștea-Deal: Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar
INCENDIU de vegetație uscată la Săliștea-Deal: Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă după-masa la Săliștea-Deal. Ard arbuști la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată în localitatea Săliștea-Deal.
Din informațiile primite arde vegetație uscată (arbuști) la marginea unei păduri, pe o suprafață de aproximativ 1 hectar.
La misiune participă un APIC, SVSU Săliștea și Ocolul Silvic.
