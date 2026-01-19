VIDEO | Imagini VIRALE de pe o pârtie din România: O femeie în fustă, coborâtă de un jandarm din zona destinată schiorilor. ,,Pârtia de schi nu este podium de modă”
Imagini VIRALE de pe o pârtie din România: O femeie în fustă, coborâtă de un jandarm din zona destinată schiorilor. ,,Pârtia de schi nu este podium de modă”
Imagini cu o femeie în fustă pe o pârtie din România au devenit virale pe rețelele de socializare. Incidentul s-a petrecut pe o pârtie din Masivul Postăvaru și a atras atenția publicului. Jandarmeria Română a transmis un mesaj clar despre riscurile echipării necorespunzătoare pe munte. Cazul readuce în discuție responsabilitatea turiștilor în zonele montane.
Ce s-a întâmplat pe pârtia din Masivul Postăvaru
Sâmbătă, 17 ianuarie, un jandarm montan a intervenit pe o pârtie din Masivul Postăvaru, unde a observat doi turiști care se plimbau într-o zonă destinată schiorilor, fără a fi echipați corespunzător.
În imaginile publicate ulterior de Jandarmeria Română se poate vedea clar că una dintre persoane, o femeie, purta o fustă, o ținută complet nepotrivită pentru condițiile de iarnă și pentru un domeniu schiabil.
Pentru a preveni producerea unor accidente, jandarmul montan a decis să îi coboare pe cei doi în siguranță până la telegondolă. Videoclipul intervenției a fost publicat pe Facebook și a devenit rapid viral, fiind însoțit de mesajul Jandarmeriei:
”Pârtia de schi nu este podium de modă”.
Instituția a explicat contextul intervenției într-o postare amplu distribuită online:
”Imaginile surprinse ieri, în Masivul Postăvaru, arată cât de mult contează echiparea corespunzătoare, care face diferența dintre distracție și pericol.
Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în siguranță la telegondolă, evitând producerea unor incidente atât pentru ei, cât și pentru schiorii aflați în coborâre”.
De ce insistă autoritățile pe echiparea corectă
Cazul din Postăvaru nu este unul izolat, iar autoritățile atrag constant atenția asupra riscurilor din zona montană. Luni, 19 ianuarie, Jandarmeria Română a publicat un alt videoclip, de această dată din Vâlcea, dedicat muncii jandarmilor montani și efortului depus de aceștia în teren.
”Am surprins în câteva imagini weekendul jandarmilor montani din Vâlcea. Ceea ce noi admirăm în fotografii ei simt în efortul fiecărui pas, în înălțimi care îți taie răsuflarea, în temperaturile care îngheață orice respirație, în gândul că orice secundă în misiunea lor poate înseamna o viață salvată”, a precizat Jandarmeria.
Mesajul transmis este unul clar: muntele nu este un decor pentru fotografii spectaculoase, ci un mediu care poate deveni rapid periculos fără echipament adecvat.
Cât de solicitate au fost serviciile Salvamont în 2025
Datele publicate de Salvamont România confirmă amploarea riscurilor. Potrivit raportului pe 2025, peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte, în urma a 7.247 de intervenții, cu mult peste nivelul anului precedent.
Cele mai multe acțiuni au avut loc în sezonul de iarnă, pe pârtiile de schi și în zonele turistice aglomerate. Salvamontiștii au intervenit inclusiv cu elicoptere SMURD, drone, echipe canine și scafandri, având un grad de răspuns de 100% la solicitările primite.
Raportul arată clar că lipsa echipării corespunzătoare rămâne una dintre principalele cauze ale incidentelor montane, transformând distracția într-un pericol real.
