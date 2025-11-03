VIDEO | Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de monitorizare a faunei sălbatice

Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de monitorizare a faunei sălbatice

Grupa mică sau mai exact o ursoaică cu trei pui a fost surprinsă în pădurile Parcului Natural Apuseni, fiind filmați de camerele de monitorizare a faunei instalate de specialiștii din cadrul administrației parcului natural.

Ursoaicele au de obicei doi sau trei pui și sunt devotate și protectoare cu puii lor. Aceștia rămân alături de ursoaică cel puțin doi ani.

Pădurile din Parcul Natural Apuseni asigură habitatul sănătos pentru numeroase specii, aici având asigurate toate condițiile de liniște, hrană și adăpost. Toamna, urșii sunt mereu în mișcare — adună rezerve de grăsime, pregătindu-se pentru somnul de iarnă.

Ursul este un animal omnivor din familia Ursidae care are habitatul în România în pădurile de munte din lanțul carpatic. Hrana sa este vegetală, dar și de origine animală, de la pești, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări și insecte.

Urșii acumuleză toamna grăsime necesară somnului de iarnă, când se retrag într-un adăpost care să-i ferească de ploi, viscol și îngheț. Când vremea se încălzește, ies din somnul de iarnă.

România are una dintre cele mai dezvoltate populații de urs din Europa.

Parcul Natural Apuseni se întinde pe pe teritoriul județelor #Cluj, #Bihor și #Alba pe o suprafață de 76.064 de hectare, în zona Munților Apuseni.

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSCI 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSCI 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.

