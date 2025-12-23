VIDEO | Ideea INEDITĂ a unui tânăr din Alba: Și-a împodobit mașina de Crăciun cu 600 de metri de instalație strălucitoare. Unde poate fi văzută

Rămâi conectat

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Un tânăr din Alba a decis, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să-și acopere mașina cu luminițe de Crăciun și să o arate și oamenilor pe străzile municipiului Blaj.

Flavius Alexa este proprietarul unui autoturism marca Audi, iar înainte cu câteva zile de Crăciun, tânărul a venit cu ideea inedită de a-și împodobi mașina cu mii de luminițe multicolore.

Mașina a fost practic îmbrăcată cu 600 metri de instalație, iar ,,împodobirea” luminițele strălucitoare a durat două zile. Mai mult, ideea tânărului a fost sprijinită de Primăria Municipiului Blaj și de Poliția Locală.

Alexa Flavius deține atelierul Custom King Garage din Blaj, un atelier unde se ocupă de detailing auto, retapițări, ambientale și plafoane înstelate.

,,Ideea am pus-o în practică aproape în fiecare an, dar niciodată la acest nivel. Probabil sunt singura persoană din România care a putut organiza așa ceva legal, de la Primărie am obținut aprobare și am primit și sprijinul Poliției Locale Blaj”, a declarat proprietarul mașinii pentru ziarulunirea.ro.

Mașina a putut fi văzută luni seara în fața hotelului Târnavele, dar și astăzi, în aceeași locație, între orele 18:00 – 1:30.

