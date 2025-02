VIDEO | Icoana pe farfurie, pictată cu ciocolată arsă, o idee inedită a Bucătarului Cetății Alba Carolina. Chef Toma a donat-o Mănăstirii de la Oașa

Icoana pe farfurie, pictată cu ciocolată arsă, o idee inedită a Bucătarului Cetății Alba Carolina. Chef Toma a donat-o Mănăstirii de la Oașa

Pictura pe sticlă este întâlnită încă din cele mai străvechi epoci, începând chiar cu Antichitatea, ea străbătând marile curente ale Europei Occidentale, Evul Mediu, Renașterea, Barocul ca, la începutul veacului al XVIII–lea, să exceleze și în sfera tradițional meșteșugărească.

Atunci când vrei să aduci o schimbare în procesul tău artistic, pictura pe sticlă este o modalitate minunată de a-ți exprima creativitatea, iar Chef Toma, bucătarul Cetății Alba Carolina, excelează la acest capitol. Așa a luat naștere în urmă cu câteva zile prima icoană pe farfurie, pictată cu ciocolată arsă. Arta pe sticlă îi permite chef-ului albaiulian să ofere un plus de personalitate obiectelor din sticlă, fiind ideală pentru stilul bucătarului, care adaugă o tușă personală tuturor creațiilor sale.

Ideea unei icoane pe farfurie i-a venit în timpul unei vizite la Sighișoara: ”Săptămâna trecută, fiind la Cetatea Sighișoara, am intrat într-o galerie de artă unde se făceau picturi pe sticlă. Și atunci mi-a venit ideea: farfurie transparentă, ciocolată și faină”, a povestit Chef Toma pentru ziarulunirea.ro.

”Modelul crucifixului este luat de pe internet, iar modul de a picta cu ciocolată arsă și chelm este unicat, nu cred că a mai făcut cineva așa ceva”, mai spune Cosmin Toma.

Bucătarul Cetății Alba Carolina s-a pus pe căutat farfurii transparente și s-a apucat de realizat pictura: ”Nu eram mulțumit de culoarea picturii și atunci am zis că o ard la cuptor (farfuria cu pictura din ciocolată). A ieșit super”.

Următorul pas a fost realizarea fundalului alb, pentru a scoate în evidență pictura: ”Mi-am amintit de mama că îngroașa tocănurile cu apă și făină chelm. Am dat un strat și am lăsat să se usuce. Am atașat și o vază cu sirop de fructe sălbatice, ca să pun o floare sau în cazul de față o Crenguța de rozmarin. Cred că este unicat. Sunt tare mândru de această icoană. Oricum urmează și altele”, a concluzionat Chef-ul.

Icoanele pe farfurii transparente se pictează ca și icoanele pe sticlă, adică pe dos. Prima dată se face schița pe față cu un marker și pe dos se desenează cu ciocolată. Se șterge desenul din marker și rămâne ceea ce se vede. Cosmin Toma spune că va continua să realizeze astfel de farfurii, iar când se vor aduna mai multe va organiza o expoziție.

Prima icoană realizată pe farfurie a fost donată de Cosmin Toma Mănăstirii Oașa și se află în bucătăria acestora.

