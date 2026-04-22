VIDEO | Iarnă în toată regula pe Transalpina, în aprilie 2026: Zăpadă de un metru și circulație ÎNCHISĂ pe sectorul Rânca – Obarșia Lotrului din cauza troienelor

Iarnă în toată regula pe Transalpina, în aprilie 2026: Zăpadă de un metru și circulație ÎNCHISĂ pe sectorul Rânca – Obarșia Lotrului din cauza troienelor

Este iarnă în toată regula Transalpina aproape de finalul lunii aprilie 2026. Stratul de zăpadă depășea marți seara un metru în zona montană înaltă. Drumarii au intervenit continuu pentru deszăpezirea carosabilului, însă circulația a rămas închisă pe sectorul Rânca – Obarșia Lotrului, din cauza troienelor.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a transmis marți seară că utilajele acționează pentru îndepărtarea zăpezii, însă condițiile meteo fac imposibilă redeschiderea traficului.

„Continuăm lucrările de îndepărtare a zăpezii de pe partea carosabilă. Circulația rutieră rămâne închisă pe sectorul Rânca – Obarșia Lotrului”, au anunțat reprezentanții DRDP Craiova pe Facebook.

Viscol și ninsori abundente în zona montană

Miercuri, 22 aprilie, vremea se menține neobișnuit de rece pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse între 8 și 16 grade Celsius, iar minimele coborând până la –5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În sud, sud‑vest, centru și în zonele montane sunt așteptate ploi slabe, iar la altitudini de peste 1.400 de metri vor apărea lapoviță și ninsori, cu depunere de strat nou de zăpadă, potrivit METEOFOR.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în vest, nord‑est și la munte. Noaptea, cerul se va însenina treptat, însă local se poate forma ceață și, pe arii restrânse, brumă.

De asemenea, meteorologii avertizează că în Carpații Meridionali și Orientali ninsorile vor continua, în timp ce în restul țării se vor semnala ploi, izolat mai însemnate cantitativ. Temperaturile rămân sub normalul perioadei, iar instabilitatea atmosferică se menține accentuată, potrivit WeatherNews – StiriMeteo.

Actualitate

VIDEO | Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

22 aprilie 2026

De

Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie” Delegația PSD, formată din Sorin Grindeanu, președinte, Claudiu Manda, secretar general și vicepremierul Marian Neacșu, au participat astăzi, 22 aprilie 2026, la o serie de discuții cu Președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus la […]

Citește mai mult

Actualitate

Remarca făcută de Rareș Bogdan în ședința PNL: ,,Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

în

22 aprilie 2026

De

Remarca făcută de Rareș Bogdan în ședința PNL: ,,Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină”  Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a spus că ,,eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină”, în cadrul unei ședințe a partidului care a avut loc ieri, 21 […]

Citește mai mult

Actualitate

22-24 aprilie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea în Alba și alte județe din țară. Ninsori la munte, vânt, frig și brumă, până vineri

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

22 aprilie 2026

De

22-24 aprilie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea în Alba și alte județe din țară. Ninsori la munte, vânt, frig și brumă, până vineri Meteorologii ANM au emis miercuri dimineața noi avertizări meteo, valabile în perioada 22 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 10:00. În intervalul menționat vor fi precipitații mixte […]

Citește mai mult