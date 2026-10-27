Video | A furat două biciclete și apoi a intrat în casa unei femei pentru a sustrage alte bunuri. Tânăr de 19 ani, reținut la Blaj
A furat două biciclete și apoi a intrat în casa unei femei pentru a sustrage alte bunuri. Tânăr de 19 ani, reținut la Blaj
Un tânăr de 19 ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Blaj, fiind cercetat pentru furt și tentativă la furt calificat.
Acesta ar fi furat două biciclete în valoare de 1.500 de lei, iar câteva ore mai târziu ar fi intrat într-o locuință din municipiu, unde ar fi fost surprins de proprietară.
Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 19 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și tentativă la furt calificat.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 26/27 octombrie 2026, tânărul ar fi pătruns într-un imobil de pe raza municipiului Blaj, pe ușa principală de acces, care era neasigurată, cu intenția de a sustrage bunuri, moment în care ar fi fost surprins de proprietara imobilului, în vârstă de 63 de ani.
De asemenea, la data de 26 octombrie 2026, în jurul orei 22.25, tânărul ar fi sustras două biciclete din fața unui imobil de pe strada Livezii, din municipiul Blaj, în valoare totală de 1500 de lei. La scurt timp, acesta a fost identificat de polițiști pe raza municipiului Blaj, iar bicicletele au fost recuperate și predate persoanei vătămate.
În vederea dispunerii măsurilor legale, tânărul, în cursul zilei de azi, 27 octombrie 2026, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Poliția Alba, mesaj pentru copii înainte de Halloween: ,,Evitați farsele periculoase și comportamentele care pot provoca teamă sau accidente”
Poliția Alba, mesaj pentru copii înainte de Halloween: ,,Evitați farsele periculoase și comportamentele care pot provoca teamă sau accidente” Poliția Alba a transmis un mesaj, printr-o postare pe Facebook, pentru copii înaintea Halloween-ului 2026. Instituția transmite că, pentru ca distracția de Halloween să se desfășoare în siguranță, copiii trebuie să fie atenți la costumele și […]
ITM Alba: Amenzi de 30.000 de lei și 36 de avertismente după controalele din perioada 19-23 octombrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: Amenzi de 30.000 de lei și 36 de avertismente după controalele din perioada 19-23 octombrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 30.000 de lei și au dat 36 de avertismente în urma controalelor din perioada 19-23 octombrie 2026. Prin Programul cadru de […]
28 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 27 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Evaluarea Națională 2027: De ce este nevoie de două săptămâni între rezultatele finale și repartizarea computerizată la liceu. Precizări oficiale
Evaluarea Națională 2027: De ce este nevoie de două săptămâni între rezultatele finale și repartizarea computerizată la liceu. Precizări oficiale...
Fraudă de peste 1,1 milioane de lei cu mașini second-hand: O persoană a vândut 75 de autoturisme ilegal. Ce a descoperit ANAF
Fraudă de peste 1,1 milioane de lei cu mașini second-hand: O persoană a vândut 75 de autoturisme ilegal. Ce a...
Știrea Zilei
La doar 38 de ani, albaiulianul Radu Ilyeș a pierdut lupta pentru viața sa: A fost răpus de o boală crâncenă
La doar 38 de ani, albaiulianul Radu Ilyeș a pierdut lupta pentru viața sa: A fost răpus de o boală...
Bărbat din Zlatna, trimis în judecată pentru agresiune sexuală, arestat după ce ar fi încercat să intre cu o bâtă într-o locuință. S-a ascuns și a așteptat să atace victima
Bărbat din Zlatna, trimis în judecată pentru agresiune sexuală, arestat după ce ar fi încercat să intre cu o bâtă...
Curier Județean
Poliția Alba, mesaj pentru copii înainte de Halloween: ,,Evitați farsele periculoase și comportamentele care pot provoca teamă sau accidente”
Poliția Alba, mesaj pentru copii înainte de Halloween: ,,Evitați farsele periculoase și comportamentele care pot provoca teamă sau accidente” Poliția...
ITM Alba: Amenzi de 30.000 de lei și 36 de avertismente după controalele din perioada 19-23 octombrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: Amenzi de 30.000 de lei și 36 de avertismente după controalele din perioada 19-23 octombrie 2026. Ce nereguli...
Politică Administrație
PSD îi susține pe Corneliu Mureșan pentru funcția de prefect și pe Sandu Heler pentru cea de subprefect al județului Alba
PSD îi susține pe Corneliu Mureșan pentru funcția de prefect și pe Sandu Heler pentru cea de subprefect al județului...
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea tinerilor, în prim-plan
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea...
Opinii Comentarii
Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks
Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional...
MESAJE de SFANTUL Dumitru 2026: Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfântul (Sf.) Dumitru 2026 • Felicitări, mesaje, SMS -uri, urări de „la mulţi ani” pe care le poți...