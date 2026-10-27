Video | A furat două biciclete și apoi a intrat în casa unei femei pentru a sustrage alte bunuri. Tânăr de 19 ani, reținut la Blaj

A furat două biciclete și apoi a intrat în casa unei femei pentru a sustrage alte bunuri. Tânăr de 19 ani, reținut la Blaj

Un tânăr de 19 ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Blaj, fiind cercetat pentru furt și tentativă la furt calificat.

Acesta ar fi furat două biciclete în valoare de 1.500 de lei, iar câteva ore mai târziu ar fi intrat într-o locuință din municipiu, unde ar fi fost surprins de proprietară.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 19 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și tentativă la furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 26/27 octombrie 2026, tânărul ar fi pătruns într-un imobil de pe raza municipiului Blaj, pe ușa principală de acces, care era neasigurată, cu intenția de a sustrage bunuri, moment în care ar fi fost surprins de proprietara imobilului, în vârstă de 63 de ani.

De asemenea, la data de 26 octombrie 2026, în jurul orei 22.25, tânărul ar fi sustras două biciclete din fața unui imobil de pe strada Livezii, din municipiul Blaj, în valoare totală de 1500 de lei. La scurt timp, acesta a fost identificat de polițiști pe raza municipiului Blaj, iar bicicletele au fost recuperate și predate persoanei vătămate.

În vederea dispunerii măsurilor legale, tânărul, în cursul zilei de azi, 27 octombrie 2026, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

Cercetările sunt continuate.

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