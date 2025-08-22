VIDEO: Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, după 5-2 cu CS Ocna Mureș! Greapcă – „careu” și MVP-ul confruntării

Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, după 5-2 cu CS Ocna Mureș! Greapcă – „careu” și MVP-ul confruntării de la Galda de Jos

Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF, după ce a câștigat partida cu CS Ocna Mureș, scor 5-2 (3-2), după o partidă spectaculoasă, cu răsturnări de situații.

Hidro Mecanica Șugag și-a luat astfel revanșa după eșecul din finala Cupa României, în fața aceluiași adversar, și a cucerit al doilea trofeu în Alba.

MVP-ul întâlnirii a fost atacantul Dănuț Greapcă, atacantul divizionarei terțe punctând de 4 ori.

O derulare spectaculoasă a confruntării, cu Greapcă deschizând scorul și ocnamureșenii întorcând scorul cu dublă Coltor (a doua reușită, una de excepție). Nebunia a continuat, de la 1-0 făcându-se 2-1 pentru CS Ocna Mureș, dar apoi Hidro Mecanica Șugag a revenit în prim-plan, întorcând rezultatul prin reușitele lui C. Cîmpeanu și Greapcă.

Debut oficial cu dreptul pentru antrenorul Ionuț Neag, care câștigă un trofeu la primul meci pe banca tehnică. Hidro Mecanica Șugag are un moral excelent în preajma debutul pe a treia scenă, meci cu Poli Timișoara

