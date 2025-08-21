SuperCupa AJF Alba, Hidro Mecanica Șugag – CS Ocna Mureș, la Galda de Jos, vineri, 22 august, la ora 18.00, în deschiderea sezonului oficial

SuperCupa AJF Alba, partida dintre Hidro Mecanica Șugag și CS Ocna Mureș, se dispută la Galda de Jos, vineri, 22 august, la ora 18.00, în deschiderea sezonului oficial

Vineri, 22 august, la ora 18.00, pe stadionul din Galda de Jos, în deschiderea sezonului oficial, se va disputa întâlnirea dintre Hidro Mecanica Șugag (campioană în Liga 4 în ediția precedentă) și CS Ocna Mureș (câștigătoarea Cupei României, faza județeană).

Acum mai bine de două luni, în 14 iunie, la Zlatna, ocnamureșenii conduși de Romeo Arinar și Ovidiu Maier au dat lovitura și au câștigat în premieră trofeul județean impunându-se cu scorul de 2-0 (1-0), goluri marcate de Cociș (32) și Coltor (57), împotrva formației de pe Valea Sebeșului, considerată favorită a întâlnirii.

Între timp Hidro Mecanica Șugag a promovat fără joc în Liga 3, a modificat pe banca tehnică cu antrenorul Ionuț Neag în locul lui Ionel Marcu, iar lotul a fost schimbat din temelii (mai sunt Șerban, F. Budin, B. Găldean și Crețu). Așadar este o confruntare a revanșei pentru Hidro Mecanica Șugag, după eșecul din finala Cupei României, meci care a tras cortina peste ediția 2024/2025 în fotbalul județean.

Sunt delegați M. Mărginean (Blaj), T. Ciubucă (Aiud), A. Popa (Teiuș), observator F. Mărginean (Aiud).

Este a opta ediție a SuperCupei AJF, competiție începută în 2012 (pe „Cetate”, Europa Alba Iulia – Arena Alba Iulia, scor 5-1).

Anul trecut, la Galtiu, CIL Blaj (proaspăt promovată în eșalonul terț) a învins net (5-0) pe Viitorul Sântimbru. Fundașul B. Popescu (Viitorul Sântimbru) s-a aflat în această vară în efectivul grupării din Șugag (în probe, nu a fost păstrat).

În urmă cu 9 ani, arena din Galda de Jos a mai găzduit o întâlnire de acest gen, Mureșul Vințu – Viitorul Sântimbru, scor 6-3.

În precedentele dispute din SuperCupa AJF Alba s-au impus grupările din eșalonul terț, cu excepția jocului din 2018 când Sportul Petrești a învins… CS Ocna Mureș, la Vințu de Jos (4-2).

Tot mâine, la Galda de Jos, cu începere de la ora 16.00, se va desfășura Adunarea Generală Ordinară a Asociației Județene de Fotbal Alba.

