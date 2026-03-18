VIDEO | Garda Apulum, program inedit de reconstituire istorică antică în Alba Iulia pe 21 martie 2026: Ritual roman de purificare a instrumentelor muzicale militare

Garda Apulum, program inedit de reconstituire istorică antică în Alba Iulia pe 21 martie 2026: Ritual roman de purificare a instrumentelor muzicale militare

Sezonul reconstituirilor istorice antice organizate de Garda Apulum din Alba Iulia debutează în acest an pe 21 martie cu un moment special inspirat din tradițiile Romei antice. Este vorba despre un ritual de purificare a instrumentelor muzicale militare, menit să marcheze începutul sezonului militar.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 21 martie 2026, de la ora 13.00, și va aduce în fața publicului un ceremonial mai puțin obișnuit, recreat după un obicei practicat de romani înaintea debutului campaniilor militare. Manifestările vor dura aproximativ 40-45 de minute.

,,Programul de reconstituire istorică antică din Alba Iulia va începe anul ăsta pe data de 21 martie cu ceva inedit. Este vorba de un ritual de purificare a instrumentelor muzicale militare, pe care îl făceau și romanii pentru a lansa sezonul militar în fiecare an. În mod normal, el se făcea în timpul unui festival care avea loc pe data de 23 martie, numai că trăim, totuși, în secolul 21 și oamenii mai merg lunea la serviciu.

Prin urmare, o să-l ținem sâmbăta, în 21 martie, la ora 13.00. Dacă va ploua, va avea loc în Principia, dacă nu va ploua, va avea loc aici, în curte. Ritualul va cuprinde cam 40-45 de minute de manifestări specifice.

Sunt reenactori veniți cam de prin toată țara, care vor să participe și să lansăm anul de reconstituire istorică altfel decât în alți ani și, bineînțeles, în toamnă, vom încerca să completăm ritualul acesta prin ceea ce se numește Armilustrium, adică este acel festival sau ritual de încheiere a sezonului militar și, implicit, a sezonului de reconstituire istorică. Va avea loc pe 19 octombrie sau în cel mai apropiat weekend de această dată.

Vom începe pe 16 aprilie, momentul în care vor intra în ecuație și dacii și dansatoarele și gladiatorii. Este vorba despre începutul acelor reprezentații pe care le facem de an bun de zi și vom merge cu ele până la sfârșitul lui septembrie.

Avem din nou Festivalul Roman Apulum, va fi în cel mai apropiat weekend de 15 august, adică anul ăsta va fi între 14 și 16 august, și pe parcursul anului vom încerca să mai aducem și alte surprize în acest program, nu neapărat în Cetate, ci și în împrejurimi”, a explicat Ciprian Dobra (Muzeul Principia), centurionul Caius Cassius Proculeianus în Garda Apulum, pentru Ziarul Unirea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI