VIDEO | Gara din Teiuș, una din cele mai frumoase din țară, dar și martoră la evenimente importante din istorie, va fi readusă la gloria de odinioară, printr-o investiție de peste 16 milioane de lei

Gara din Teiuș, una din cele mai frumoase din țară, dar și martoră la evenimente importante din istorie, va fi readusă la gloria de odinioară, printr-o investiție de peste 16 milioane de lei

Gara din orașul Teiuş, una dintre cele mai frumoase şi monumentale din ţară, ajunsă într-o stare avansată de degradare, va fi reabilitată și modernizată în cadrul unui proiect național de reabilitare a 47 de stații feroviare.

Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov a Companiei Naționale CFR SA a început oficial lucrările de modernizare atât pentru stația Teiuș, dar și pentru alte două stații din județul Alba, respectiv Aiud și Războieni, iar predarea amplasamentelor către antreprenor a fost consemnată prin procesul-verbal semnat marți, 24 februarie 2026. Ordinul administrativ de începere a lucrărilor va intra în vigoare la 2 martie 2026, marcând startul execuției pe teren.

,,Martor tăcut al atâtor evenimente care ne-au marcat atât istoria națională, cât și istoria noastră locală, Gara din Teiuș intră într-o nouă etapă a existenței sale.

Prin Programul European de Transport, Compania Națională de Căi Ferate a obținut finanțarea care permite reabilitarea, modernizarea și punerea în valoare cu adevărat a acestei stații importante de cale ferată.

Un proiect important și generos, în valoare de peste 16 milioane de lei, începe să se deruleze la noi la Teiuș și are drept obiectiv aducerea stației de cale ferată, care a prins cele două Războaie Mondiale, a prins evenimente importante istorice, dar ne-a prins și pe fiecare dintre noi într-o anumită perioadă a vieții noastre.

Va fi mai curată, adaptată nevoilor transporturilor europene. Va fi o gară funcțională, modernizată, care va asigura toate facilitățile de comfort și siguranță călătorilor, iar teiușenii vor, unde aproape fiecare familie avea cel puțin un membru al CFR, rămân în continuare cu sufletul alături de bătrâna și frumoasa noastră gară pe care o vrem reabilitată cât mai curând”, a transmis Mirel Hălălai, primarul orașului Teiuș.

Clădirea monumentală și primele linii ferate din Transilvania

Clădirea gării din Teiuș, construită în actuala formă între 1905 şi 1908, nu a mai fost reabilitată de zeci de ani. A fost printre primele edificate în România, în ceea ce s-a numit „prima epocă de aur” a construcţiilor de căi ferate, între 1867 şi 1873, când în Transilvania s-au deschis 14 linii ferate, însumând 1.150 kilometri. Potrivit informaţiilor publicate în volumul „Teiuş – gara amintirilor”, între 1867 şi 1873 s-au construit liniile de cale ferată Arad – Alba Iulia – Teiuş, cu ramificaţia Simeria – Petroşani, respectiv Oradea – Cluj – Braşov.

La punerea în funcţiune a căii ferate, din 1871 şi până în 1884, au circulat pe acest tronson locomotive din depoul Arad, după care a fost înfiinţat depoul de locomotive Teiuş. Timp de un secol, începând cu 1871, pe linia Alba Iulia – Teiuş – Războieni au circulat locomotive cu abur, care au început să fie înlocuite, după apariţia primelor locomotive diesel în depoul Teiuş, în 1971, cu locomotive LDE şi LDH, iar în anul 1981, cu locomotive electrice.

Evenimente care au marcat istoria gării

În 1892, prin gara Teiuş au trecut şi memorandiştii care se îndreptau spre Viena pentru a-i prezenta împăratului Francisc Iosif I doleanţele românilor, dar şi doi ani mai târziu, în drum spre procesul care îi aştepta la Cluj. Între 1905 şi 1908 s-au derulat lucrările de construcţie a gării din Teiuş în forma în care arată astăzi, fiind una dintre cele mai impunătoare clădiri de călători din România. Arhitect a fost Pfaff Ferenc, cel care a proiectat şi gările din Arad, Timişoara, Cluj, Carei, Satu Mare.

În gara din Teiuş şi-a găsit sfârşitul cel care a rămas în istorie ca „stegarul Marii Uniri” sau „martirul Marii Uniri” din 1918 – Ioan Arion. Acesta a fost împuşcat în seara de 30 noiembrie 1918, în timp ce venea cu o delegaţie din satul său natal – Agriş, comuna Iara, din Cluj, pentru a participa la Marea Adunare Naţională.

În 7 octombrie 1968, între Blaj şi Teiuş, a avut loc unul dintre cele mai grave accidente feroviare înregistrate în România, când două trenuri au intrat în coliziune. Au fost 22 de morţi şi 72 de răniţi. Printre victime au fost mulţi elevi care se duceau la liceu în Blaj, dar şi academicianul Emil Petrovici, care se întorcea la Cluj după ce participase la o şedinţă în Bucureşti. Procesul vinovaţilor de producerea accidentului a avut loc în sala de aşteptare a gării în prezenţa a peste o mie de ceferişti aduşi din întreaga ţară, dar şi a altor câtorva sute de oameni, pasageri şi lucrători, care ascultau la megafoane în afară.

Un impiegat de mişcare în vârstă de 34 de ani a fost condamnat la moarte, fiind închis în Zarca de la Aiud. Nicolae Ceauşescu i-a comutat ulterior pedeapsa, executând în final 18 ani de închisoare. De asemenea, un alt angajat a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică, fiind eliberat după 10 ani.

Investiție de peste 38 milioane lei pentru modernizarea celor trei gări

Lucrările sunt realizate de SC DRUM ASFALT SRL, în calitate de antreprenor, împreună cu subcontractanții Consis Proiect SRL și SAN Electroterm SRL, proiectul beneficiind și de suportul tehnic al companiei HOLMOK ZRT.

Valoarea contractelor pentru fiecare stație (exclusiv TVA) este următoarea:

*Stația Aiud – 8.897.310,94 lei

*Stația Teiuș – 16.400.416,88 lei

*Stația Războieni – 12.906.907,60 lei

Prin implementarea proiectului, clădirile de călători ale stațiilor Aiud, Teiuș și Războieni vor fi în conformitate cu parametrii tehnici ceruți de standardele și legislația europeană/internațională în vigoare. De asemenea, implementarea proiectului va duce la atingerea obiectivelor stabilite în convențiile și acordurile internaționale referitoare la Rețelele de transport Trans-European (TEN) și Standardele tehnice de interoperabilitate (STI), potrivit documentației studiate.

