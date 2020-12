VIDEO| Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia: „Felicit pe toți cei care au venit la Alba Iulia astăzi pentru sărbătoarea Marii Uniri”

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat marți, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României că este bucuros că ii felicită pe toți cei care au venit astăzi în Capitala Unirii, în ciuda condițiilor create de pandemie.

„Zi sfântă de sărbătoare la Alba Iulia și pentru toți românii de pretutindeni. În ciuda condițiilor grele create de pandemie, astăzi simt că pentru Alba Iulia bat sufletele românilor. A fost un Te Deum, un ceremonial religios frumos încheiat cu colinde și cântece patriotice și este înălâător faptul că oamenii au ascultat cu decență și cu dragoste pentru neam și credință.

Încă o dată mă bucur că la Alba Iulia 1 decembrie se sărbătorește ca întotdeauna chiar dacă cu o participare mai scăzută. Felicit pe toți cei care au venit la Alba Iulia astăzi pentru sărbătoarea Marii Uniri.

„După șocul primirii veștii că starea de carantină se prelungește am fost puțin îngrijorat că lucrurile nu se vor desfășura așa cum am planificat, dar ați văzut că atât Te Deumul din curtea Catedralei cât și momentul ceremonialului militar s-au desfășurat zic eu într-o atmosferă frumoasă, decentă în care am văzut oameni dornici să participe. Cred că cel mai important lucru este că datorită frustrării sau acestei perioade grele, lumea începe să prețuiască valorile și momentele frumoase din trecut. Cred că cel mai pozitiv lucru este că după pandemie vom prețui aaltcumva astfel de momente”, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Reamintim că starea de carantină a fost prelungită pentru municipiul Alba Iulia, precum și prentru Blaj și Ciugud cu încă 7 zile începând de astăzi.