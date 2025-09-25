Rămâi conectat

Curier Județean

VIDEO | FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de minute

în

De

FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas

Două femei au fost surprinse joi, 25 septembrie 2025, în jurul orei 13.30, în timp ce ,,se serveau” cu flori din jardinierele așezate pe podul din Dallas din Aiud. 

Filmarea cu cele două cetățene prinse în flagrant în timp ce smulgeau florile din ghivece și le îndesau în plase a fost postată pe rețeaua de socializare Facebook, iar cele două femei au fost sau vor fi cu siguranță sancționate.

Cel mai probabil cu banii dați pe amendă cele două doamne și-ar fi putut cumpăra cu mult mai multe flori decât au reușit să sustragă de pe pod.

,,Florile de pe podul din Dallas au fost așezate pentru a înfrumuseța locul și pentru a fi admirate de toată comunitatea. Din păcate, au existat persoane care au ales să le sustragă.

Astfel de fapte nu doar că știrbesc frumusețea orașului, dar aduc și sancțiuni celor care le comit precum în acest caz.

Facem apel la cetățeni să respecte spațiile publice și să contribuim împreună la păstrarea unui oraș curat, plăcut și primitor”, au anunțat reprezentanții Primăriei Aiud pe pagina de Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

25 septembrie 2025

De

FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar și prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ La Școala Gimnazială „Decebal” Cricău s-a desfășurat astăzi, 25 septembrie, o activitate cu rol preventiv-informativ, urmărindu-se prevenirea manifestărilor de tip agresiv și a infracţiunilor comise cu violenţă, prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ context școlar adoptarea […]

Citește mai mult

Curier Județean

Ateliere interactive dedicate copiilor și tinerilor cu vârste începând de la 5 ani la Palatul Principilor din Alba Iulia. Cum vă puteți înscrie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

25 septembrie 2025

De

Ateliere interactive dedicate copiilor și tinerilor cu vârste începând de la 5 ani la Palatul Principilor din Alba Iulia. Cum se face înscrierea O serie de ateliere interactive dedicate copiilor și tinerilor cu vârste începând de la 5 ani sunt organizate de către Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, prin programul educativ „Marea breaslă […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Avansează lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni: ,,Avansează conform graficului”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

25 septembrie 2025

De

Avansează lucrările la noul pod peste râul Arieș: ,,Pas cu pas. Avansează conform graficului”, a anunțat primarul din Câmpeni Lucrările la noul pod peste râul Arieș avansează. Anunțul a fost făcut de către primarul orașului Câmpeni, Cristian Dan Pașca, pe o rețea de socializare. Edilul a publicat mai multe imagini cu lucrările de la noul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 58 de minute

Șoferii care îşi lovesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta la cozi la poliție: Vor folosi o aplicaţie online, gestionată direct de asigurători

Șoferii din România care îşi lovesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta...
Actualitateacum o oră

RECORD istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate

Record istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate, avertizează...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 19 ore

FOTO | Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?”: O poveste de viață fascinantă în atenția a milioane de telespectatori

Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?” Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici a apărut în premieră, în...
Ştirea zileiacum 20 de ore

VIDEO | În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Unul din ultimii meșteri dogari și fierari din Alba, se încăpățânează să ducă meșteșugul mai departe, modelând lemnul și fierul ca odinioară

În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Valentin Gomboș, din Vidra, unul din ultimii meșteri dogari...

Curier Județean

Curier Județeanacum 26 de minute

VIDEO | FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas

FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele...
Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar

FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar și prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 8 ore

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
Politică Administrațieacum 20 de ore

FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe

Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat

25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat În fiecare an, pe data...
Opinii - Comentariiacum 9 ore

25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă

25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă Începând cu anul 2019,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea