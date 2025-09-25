VIDEO | FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas

FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas

Două femei au fost surprinse joi, 25 septembrie 2025, în jurul orei 13.30, în timp ce ,,se serveau” cu flori din jardinierele așezate pe podul din Dallas din Aiud.

Filmarea cu cele două cetățene prinse în flagrant în timp ce smulgeau florile din ghivece și le îndesau în plase a fost postată pe rețeaua de socializare Facebook, iar cele două femei au fost sau vor fi cu siguranță sancționate.

Cel mai probabil cu banii dați pe amendă cele două doamne și-ar fi putut cumpăra cu mult mai multe flori decât au reușit să sustragă de pe pod.

,,Florile de pe podul din Dallas au fost așezate pentru a înfrumuseța locul și pentru a fi admirate de toată comunitatea. Din păcate, au existat persoane care au ales să le sustragă.

Astfel de fapte nu doar că știrbesc frumusețea orașului, dar aduc și sancțiuni celor care le comit precum în acest caz.

Facem apel la cetățeni să respecte spațiile publice și să contribuim împreună la păstrarea unui oraș curat, plăcut și primitor”, au anunțat reprezentanții Primăriei Aiud pe pagina de Facebook.

