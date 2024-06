VIDEO FOTO: Un cerșetor care spunea că nu are o mână și că este grav bolnav a fost ‘vindecat’ de către jandarmii din Alba. Acesta a adunat peste 300 de lei în doar câteva ore

Jandarmii din Alba au legitimat un bărbat din Orăștie, după ce acesta apela la mila oamenilor, dându-se grav bolnav și fără o mână. Acesta a redevenit sănătos tun după întâlnirea cu oamenii legii, alegându-se cu o amendă de 500 lei.

Potrivit IIJ Alba, un bărbat din Orăștie care susținea că nu are o mână și apela la mila participanților de la Festivalul Alba Fest, a redevenit ”sănătos” în mod miraculos după ce a fost verificat de jandarmi. Acesta a fost observat de forțele de ordine în zona Obeliscului din municipiul Alba Iulia unde susținea trecătorilor că este grav bolnav, că provine de la o casă de copii de la Timișoara, că este suferind de cancer la plămâni și că are nevoie de o sumă mare de bani pentru a se putea opera. După ce a fost legitimat de oamenii legii s-a descoperit că nu are o situație materială precară și ca este apt de muncă.

Asupra lui au fost găsiți peste 300 de lei, pe care i-ar fi „agonisit” în doar câteva ore, o sumă destul de mică având în vedere că după propriile spuse, într-o zi bună ar strânge aproximativ 700 de lei. În conformitate cu Legea 61/2001 bărbatul a fost sancționat cu amendă în valoare de 500 de lei.

