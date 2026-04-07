VIDEO | Fost șef al Protecției Consumatorilor, „impresionat” de Cetatea Alba Carolina: „Eu l-aș numi semn al neputinței ca la poalele uneia dintre cele mai importante statui ale istoriei României să crească terase, umbrele și dughene”

Ioana Oprean

acum o oră

În urma unei vizite în Cetatea Alba Carolina, Horia Constantinescu, fost președinte al Autorității Naționale pentru Pfotecția Consumatorilor, a transmis un mesaj extrem de critic în mediul online.

„Trebuie să vizitați orașul Alba Iulia. Poate că, până ajungeți dumneavoastră aici, administrația publică locală va face minuni cu punctele de atracție turistică.

Cetatea, la acest moment, are valoarea istorică pe care o știm. Dar, pare-se, are și dușmani nevăzuți care încearcă, constant, să o degradeze.

Plină de dughene, întreaga zonă pietonală încearcă din răsputeri ca, prin aroma langoșului cu brânză, să atragă – probabil – turiști din zona nordică a Europei. Să-i familiarizăm, desigur, cu „alesele” noastre bucate… de la bâlci.

Pentru că atât am înțeles, până acum, din ce înseamnă punerea în valoare a unui patrimoniu”, spune Horia Constantinescu.

„Cred că de aceea a ridicat Mihai Viteazul sceptrul, pentru a crește dughene la poalele statuii sale… Eu l-aș numi semn al neputinței ca la poalele uneia dintre cele mai importante statui ale istoriei României să crească terase, umbrele și dughene”, mai afirmă Horia Constantinescu.

video: Horia Constantinescu / Facebook

