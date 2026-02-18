VIDEO | Forțele ISU Alba, dislocate în sprijinul salvatorilor buzoieni, intervenție cu o autoșenilată pentru preluarea unui pacient care necesită dializă

Forțele ISU Alba, dislocate în sprijinul salvatorilor buzoieni, intervenție cu o autoșenilată pentru preluarea unui pacient care necesită dializă

Forțele ISU Alba, dislocate, încă de ieri, în sprijinul salvatorilor buzoieni, acționează pentru preluarea unui pacient din localitatea Rușețu, care necesită dializă, a transmis ISU Alba, miercuri, 18 februarie 2026, la ora 11.30.

Din cauza zăpezii și a viscolului, intervenția se realizează cu o autșenilată UTV.

Pacientul a fost preluat în condiții de siguranță și predat echipajului Serviciul de Ambulanță Județean.

Asta pentru transport la spital, în vederea acordării tratamentului de specialitate.

video: ISU Alba

