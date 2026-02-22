Ştirea zilei

VIDEO | Focul purificator, aprins în satele comunei Ciugud în duminica prinderii Postului Paștelui 2026: Obiceiul „Hodaiței”, vechi de sute de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

De

Focul purificator, aprins în satele comunei Ciugud în duminica prinderii Postului Paștelui 2026: Obiceiul „Hodaiței”, vechi de sute de ani

Un obicei vechi de secole are loc în satele din comuna Ciugud.  Ca în fiecare an, în seara zilei de 22 februarie 2026, duminica „prinderii Postului Paştelui”, oamenii s-au strâns cu mic cu mare și au aprins focul purificator, reînviind obiceiul de Hodaiță (Feștelău), înainte de Postul Paștelui, atât la Limba cât și la Drâmbar sau Hăpria.

Tradiția spune că, astfel, duhurile rele sunt alungate.

La lăsarea Postului Mare, în amurg, limbenii și hăprienii obişnuiesc să aprindă hodaițe și fesștelee, iar acest obicei se păstrează peste ani, ca o frumoasă tradiție a locului.

Hodaițele, feșteleele şi focurile aprinse sunt simboluri care împletesc tradiția cu viața modernă. Focul este considerat purificator și marchează o trecere între anotimpuri, dar și un prag spiritual.

Frumusețea tradiției este dată de bucuria cu care oamenii se întâlnesc, socializează și descoperă fascinația dintre sacru și profan.

Copiii trăiesc tradiția ca un joc, adulții se îngrijesc să o păstreze și să o ducă mai departe, ca parte a identității locale.

Prinderea postului are o dublă semnificație, religioasă – începutul unei perioade de post, rugăciune și pocăință, respectiv populară – un moment de trecere de la veselie la seriozitate.

video: Dorin Bucur

articol în curs de actualizare

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Muzeul viu din Apuseni: Șurile cu acoperiș din paie, construcțiile arhaice care rezistă de peste 100 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

22 februarie 2026

De

Muzeul viu din Apuseni: Șurile cu acoperiș din paie, construcțiile arhaice care rezistă de peste 100 de ani Modernizarea Transapusenei, drumul județean spectaculos lung de 80 de kilometri care străbate Munții Trascău, în sudul Apusenilor, permite un acces facil în una dintre cele mai sălbatice zone din România. Aici, pe teritoriul comunelor Râmeț, Ponor, Întregalde […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Peste 50.000 de euro a costat cantonamentul din Antalya al echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

22 februarie 2026

De

Peste 50.000 de euro a costat cantonamentul din Antalya al echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia Cantonamentul de iarnă din Antalya al echipei de fotbal CSM Unirea Alba a costat peste 50.000 de euro. Peste 35.000 de euro au reprezentat serviciile hoteliere (cazare și masă), restul sumei fiind constituit de contravaloarea biletelor de avion. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de suflet

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 8 ore

în

22 februarie 2026

De

Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de suflet Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, beneficiază și de sprijinul necondiționat al unor fani înfocați din Republica Moldova. Unul dintre aceștia este Olguța Antoci. Poate părea surprinzător cum s-a creat legătura dintre […]

Citește mai mult