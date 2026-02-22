VIDEO | Focul purificator, aprins în satele comunei Ciugud în duminica prinderii Postului Paștelui 2026: Obiceiul „Hodaiței”, vechi de sute de ani
Focul purificator, aprins în satele comunei Ciugud în duminica prinderii Postului Paștelui 2026: Obiceiul „Hodaiței”, vechi de sute de ani
Un obicei vechi de secole are loc în satele din comuna Ciugud. Ca în fiecare an, în seara zilei de 22 februarie 2026, duminica „prinderii Postului Paştelui”, oamenii s-au strâns cu mic cu mare și au aprins focul purificator, reînviind obiceiul de Hodaiță (Feștelău), înainte de Postul Paștelui, atât la Limba cât și la Drâmbar sau Hăpria.
Tradiția spune că, astfel, duhurile rele sunt alungate.
La lăsarea Postului Mare, în amurg, limbenii și hăprienii obişnuiesc să aprindă hodaițe și fesștelee, iar acest obicei se păstrează peste ani, ca o frumoasă tradiție a locului.
Hodaițele, feșteleele şi focurile aprinse sunt simboluri care împletesc tradiția cu viața modernă. Focul este considerat purificator și marchează o trecere între anotimpuri, dar și un prag spiritual.
Frumusețea tradiției este dată de bucuria cu care oamenii se întâlnesc, socializează și descoperă fascinația dintre sacru și profan.
Copiii trăiesc tradiția ca un joc, adulții se îngrijesc să o păstreze și să o ducă mai departe, ca parte a identității locale.
Prinderea postului are o dublă semnificație, religioasă – începutul unei perioade de post, rugăciune și pocăință, respectiv populară – un moment de trecere de la veselie la seriozitate.
video: Dorin Bucur
articol în curs de actualizare
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Muzeul viu din Apuseni: Șurile cu acoperiș din paie, construcțiile arhaice care rezistă de peste 100 de ani
Muzeul viu din Apuseni: Șurile cu acoperiș din paie, construcțiile arhaice care rezistă de peste 100 de ani Modernizarea Transapusenei, drumul județean spectaculos lung de 80 de kilometri care străbate Munții Trascău, în sudul Apusenilor, permite un acces facil în una dintre cele mai sălbatice zone din România. Aici, pe teritoriul comunelor Râmeț, Ponor, Întregalde […]
FOTO | Peste 50.000 de euro a costat cantonamentul din Antalya al echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia
Peste 50.000 de euro a costat cantonamentul din Antalya al echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia Cantonamentul de iarnă din Antalya al echipei de fotbal CSM Unirea Alba a costat peste 50.000 de euro. Peste 35.000 de euro au reprezentat serviciile hoteliere (cazare și masă), restul sumei fiind constituit de contravaloarea biletelor de avion. […]
FOTO | Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de suflet
Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de suflet Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, beneficiază și de sprijinul necondiționat al unor fani înfocați din Republica Moldova. Unul dintre aceștia este Olguța Antoci. Poate părea surprinzător cum s-a creat legătura dintre […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătăţii, despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: ,,Un sistem care încearcă să recupereze ceea ce s-a pierdut în zeci de ani, din păcate”
Ministrul Sănătăţii, despre propunerea de a obliga medicii să rămână în ţară după studii: ,,Un sistem care încearcă să recupereze...
Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite în România pe tot parcursul anului: „Nu vor mai sta să adune praf la sediile instituţiilor”
Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului vor fi folosite în România pe tot parcursul anului În România, laboratoarele mobile...
Știrea Zilei
VIDEO | Focul purificator, aprins în satele comunei Ciugud în duminica prinderii Postului Paștelui 2026: Obiceiul „Hodaiței”, vechi de sute de ani
Focul purificator, aprins în satele comunei Ciugud în duminica prinderii Postului Paștelui 2026: Obiceiul „Hodaiței”, vechi de sute de ani...
VIDEO | Muzeul viu din Apuseni: Șurile cu acoperiș din paie, construcțiile arhaice care rezistă de peste 100 de ani
Muzeul viu din Apuseni: Șurile cu acoperiș din paie, construcțiile arhaice care rezistă de peste 100 de ani Modernizarea Transapusenei,...
Curier Județean
FOTO | Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune”
Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune” Elevii...
Șase străzi dintr-un sat din Alba urmează să fie modernizate: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru investiție
Șase străzi dintr-un sat din Alba urmează să fie modernizate: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru investiție Direcția...
Politică Administrație
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
Comunicat de presă | PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică PSD face apel la PNL și...
Opinii Comentarii
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești Sâmbătă, 21...
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli Despre viața Sfântului Cuvios Timotei se cunosc...