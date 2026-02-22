VIDEO | Focul purificator, aprins în satele comunei Ciugud în duminica prinderii Postului Paștelui 2026: Obiceiul „Hodaiței”, vechi de sute de ani

Focul purificator, aprins în satele comunei Ciugud în duminica prinderii Postului Paștelui 2026: Obiceiul „Hodaiței”, vechi de sute de ani

Un obicei vechi de secole are loc în satele din comuna Ciugud. Ca în fiecare an, în seara zilei de 22 februarie 2026, duminica „prinderii Postului Paştelui”, oamenii s-au strâns cu mic cu mare și au aprins focul purificator, reînviind obiceiul de Hodaiță (Feștelău), înainte de Postul Paștelui, atât la Limba cât și la Drâmbar sau Hăpria.

Tradiția spune că, astfel, duhurile rele sunt alungate.

La lăsarea Postului Mare, în amurg, limbenii și hăprienii obişnuiesc să aprindă hodaițe și fesștelee, iar acest obicei se păstrează peste ani, ca o frumoasă tradiție a locului.

Hodaițele, feșteleele şi focurile aprinse sunt simboluri care împletesc tradiția cu viața modernă. Focul este considerat purificator și marchează o trecere între anotimpuri, dar și un prag spiritual.

Frumusețea tradiției este dată de bucuria cu care oamenii se întâlnesc, socializează și descoperă fascinația dintre sacru și profan.

Copiii trăiesc tradiția ca un joc, adulții se îngrijesc să o păstreze și să o ducă mai departe, ca parte a identității locale.

Prinderea postului are o dublă semnificație, religioasă – începutul unei perioade de post, rugăciune și pocăință, respectiv populară – un moment de trecere de la veselie la seriozitate.

