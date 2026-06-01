PENSII 2026 | Indemnizația pentru pensionari, membri ai uniunilor de creatori, urmează să fie actualizată: Se va calcula în raport cu valoarea punctului de referință

Pensionarii membri ai uniunilor de creatori vor avea indemnizații calculate după o nouă formulă, potrivit unui comunicat transmis de Casa Națională de Pensii Publice, vineri, 29 mai 2026.

Guvernul a modificat legislația prin ordonanță de urgență, stabilind că sumele primite nu se vor mai raporta la valoarea punctului de pensie, ci la cea a punctului de referință, urmând să fie indexate în funcție de acesta, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice.

Guvernul a adoptat Ordonanță de Urgență nr. 127/11.11.2024 prin care modifică și completează prevederile referitoare la instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

Potrivit noilor dispoziții, cuantumul indemnizaţiei lunare de care beneficiază pensionarii care sunt membri ai uniunilor de creatori nu se va mai raporta la valoarea punctului de pensie, ci la valoarea punctului de referință prevăzut în Legea nr.360/2023 și se va indexa sau actualiza în funcție de aceasta, se arată într-un comunicat transmis de Casa Națională de Pensii Publice.

