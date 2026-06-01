FOTO ȘTIREA TA | Gest emoționant de Ziua Copilului la Alba Iulia. O persoană anonimă a ,,abandonat” jucării pentru cei mici printre zidurile Cetății Alba Carolina: ,,Zâmbește, e gratis”

Gest emoționant de Ziua Copilului la Alba Iulia. O persoană anonimă a ,,abandonat” jucării pentru cei mici printre zidurile Cetății Alba Carolina: ,,Zâmbește, e gratis”

O persoană anonimă din Alba Iulia continuă gesturile generoase dedicate copiilor din oraș. Cu ocazia Zilei Copilului, mai multe jucării au fost „abandonate” intenționat pe zidurile Cetății Alba Carolina.

De această dată, printre zidurile cetății au fost amplasate jucării donate de unul dintre copiii cu Tulburare de Spectru Autist (TSA) care urmează ședințe de terapie la persoana anonimă.

Aceasta a precizat că în spatele fiecărui gest există o poveste și a transmis că scopul acțiunii este de a aduce zâmbete pe chipurile celor mici:

,,Tot ceea ce vedeți sunt jucării donate de unul dintre copiii cu TSA pe care îi am la terapie. Vă rog să fiți decenți. Nu vreau publicitate; în spatele fiecărui gest făcut există o poveste.

Haideți să aducem zâmbete copiilor (mari și mici). Zâmbește, e gratis!”, a scris persoana anonimă.

Reamintim că albaiulianul anonim nu se află la primul gest de acest fel. În trecut, cu diverse ocazii, acesta a lăsat jucării pentru copiii din oraș, urmărind același scop ca și acum: să aducă zâmbete pe chipurile celor mici.

