Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Gest emoționant de Ziua Copilului la Alba Iulia. O persoană anonimă a ,,abandonat” jucării pentru cei mici printre zidurile Cetății Alba Carolina: ,,Zâmbește, e gratis”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 minute

în

De

Gest emoționant de Ziua Copilului la Alba Iulia. O persoană anonimă a ,,abandonat” jucării pentru cei mici printre zidurile Cetății Alba Carolina: ,,Zâmbește, e gratis”

O persoană anonimă din Alba Iulia continuă gesturile generoase dedicate copiilor din oraș. Cu ocazia Zilei Copilului, mai multe jucării au fost „abandonate” intenționat pe zidurile Cetății Alba Carolina.

De această dată, printre zidurile cetății au fost amplasate jucării donate de unul dintre copiii cu Tulburare de Spectru Autist (TSA) care urmează ședințe de terapie la persoana anonimă.

Aceasta a precizat că în spatele fiecărui gest există o poveste și a transmis că scopul acțiunii este de a aduce zâmbete pe chipurile celor mici:

Citește și: FOTO ȘTIREA TA | „Bucuria de a oferi un zâmbet”, gest mărinimos de Paști în Alba Iulia: O persoană a „ascuns” jucării într-un parc

,,Tot ceea ce vedeți sunt jucării donate de unul dintre copiii cu TSA pe care îi am la terapie. Vă rog să fiți decenți. Nu vreau publicitate; în spatele fiecărui gest făcut există o poveste.

Haideți să aducem zâmbete copiilor (mari și mici). Zâmbește, e gratis!”, a scris persoana anonimă.

Reamintim că albaiulianul anonim nu se află la primul gest de acest fel. În trecut, cu diverse ocazii, acesta a lăsat jucării pentru copiii din oraș, urmărind același scop ca și acum: să aducă zâmbete pe chipurile celor mici.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Imagini revoltătoare dintr-un cartier din Alba Iulia: Saci cu deșeuri, gunoaie și saltele abandonate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 zile

în

29 mai 2026

De

Imagini revoltătoare dintr-un cartier din Alba Iulia: Saci cu deșeuri, gunoaie și saltele abandonate O filmare publicată pe o rețea de socializare, de către o persoană anonimă, vineri, 29 mai 2026, arată o parte din zona cartierului Lumea Nouă, care este plină de gunoaie. În imaginile surprinse se poate observa cum, pe o suprafață de […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO-ȘTIREA TA | Cumătra vulpe, la „șpațir” nocturn pe un bulevard din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 zile

în

27 mai 2026

De

Cumătra vulpe, la „șpațir” nocturn pe un bulevard din Alba Iulia În noaptea de 26 spre 27 mai 2026, un locuitor din Alba Iulia a surprins imagini cu o vulpe care se plimba nestingherită pe un bulevard din oraș, spre surprinderea trecătorilor și a șoferilor aflați în zonă. Cumătra vulpe se vede foarte clar în […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Cruzime fără margini la Blaj! Un șofer a călcat un câine și a fugit de la locul accidentului: ,,Astăzi a fost un animal. Mâine poate fi un copil”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 zile

în

26 mai 2026

De

Cruzime fără margini la Blaj! Un șofer a călcat un câine și a fugit de la locul accidentului: ,,Astăzi a fost un animal. Mâine poate fi un copil” Un eveniment care arată cruzimea anumitor oameni a avut loc recent în Blaj. Mai exact, un câine a fost călcat de o mașină și lăsat să moară.  […]

Citește mai mult