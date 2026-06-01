FOTO | Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia), elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, rezultat remarcabil: Locul II la un important concurs internațional de taekwondo

Ilinca Petric, legitimată la CSM Unirea Alba Iulia și elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, a obținut un rezultat remarcabil la un important concurs internațional de taekwondo.

În acest weekend, la Chișinău, a avut loc un important concurs internațional de taekwondo, care a reunit peste 500 de sportivi din patru țări. 

Competiția s-a desfășurat în prezența unor oficialități de rang înalt, printre care reprezentanți ai taekwondo-ului din Coreea, președintele Federației de Taekwondo din Republica Moldova și ambasadorul României în Republica Moldova.

România a fost reprezentată de numeroși sportivi legitimați la cluburi din județele Alba, Bistrița, Iași, Constanța, dar și din alte zone ale țării.

,,Suntem mândri să o felicităm pe Ilinca Petric, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia și sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, care a obținut locul al II-lea după o finală extrem de disputată. După o primă repriză încheiată la egalitate, repriza a doua a fost la fel de strânsă, însă, pe final, adversara a reușit să se impună, cu susținerea publicului.

Acest rezultat confirmă talentul, perseverența și munca depusă atât de sportivă, cât și de cei care o susțin în pregătirea sa.”, a scris, pe o rețea de socializare, Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”.

