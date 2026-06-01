VIDEO | Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel” în Șanțurile Cetății Alba Carolina: Eveniment caritabil pentru doi copii care visează să poată merge singuri
Astăzi, 1 iunie 2026, cu ocazia Zilei Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a organizat Crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”, aflat la cea de-a doua ediție.
Este vorba despre un eveniment caritabil destinat strângerii de fonduri pentru doi copii care își doresc să lase urme nu doar prin curajul pe care-l demonstrează zi de zi, ci și prin pașii pe care visează să-i poată face singuri.
Zeci de oameni din județul Alba, alături de oamenii legi, au alergat pentru a oferi șansa celor doi copilași de a putea merge singuri.
,,Poate reușim să continuăm terapiile care sunt foarte costisitoare. Prin resurse proprii ne este foarte greu să rezistăm pe timp îndelungat. Cu ajutorul celor care au organizat acest cros, ușor-ușor înaintăm. Este o șansă în plus. Cu multă terapie ar avea șanse să facă pași singură pe viitor. Momentan se descurcă cu căruciorul, se învârte peste tot”, a povestit tatăl lui Mabel.
IPJ Alba despre crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel!”
Matei are doi ani și jumătate. A avut parte de prima intervenție chirurgicală când era încă în burtica mamei. După primul an de viață, a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală și continuă să urmeze terapii costisitoare, se arată într-un mesaj transmis de IPJ Alba.
Mabel are cinci ani și, de asemenea, nu se poate deplasa singură, căruciorul fiind cel care îi poartă pașii prin lume în căutarea vindecării. Învârte roțile căruciorului cu aceeași forță cu care merge mai departe, zi de zi, alături de părinții ei.
Curajoși, cu zâmbetul pe buze și cu Dumnezeu în suflet, Mabel și Matei sunt doi luptători care au nevoie de susținerea noastră, transmite sursa citată.
Prin organizarea acestui eveniment, ne dorim să fim MAI aproape de Matei și Mabel și să oferim comunității oportunitatea de a contribui la susținerea terapiilor și nevoilor medicale ale celor doi copii, conform IPJ Alba.
Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia s-a alăturat acestui demers prin punerea la dispoziție a contului bancar destinat colectării donațiilor pentru Matei și Mabel.
Fondurile rezultate din donații vor fi împărțite în mod egal între Matei și Mabel.
