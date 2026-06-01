1-2 iunie 2026 | COD GALBEN de ploi abundente, vijelii și grindină în Alba și alte județe: Cantități de apă de peste 40–50 l/mp

COD GALBEN de ploi abundente, vijelii și grindină în Alba și alte județe: Cantități de apă de peste 40–50 l/mp

Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru mai multe regiuni din România. În județul Alba s-a emis un cod galben de vreme rea, instabilitate atmosferică și ploi.

Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) și până marți dimineața (2 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină, au explicat meteorologii ANM.

Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și pe spații mici de 40…50 l/mp, mai notează sursa citată.

Intervalul de valabilitate al codului galben este: 1 iunie, ora 12 – 2 iunie, ora 22.

Fenomenele vizate sunt: instabilitate atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate.

